Gemeente Zoetermeer stuurt onterecht facturen naar bewoners

Onder de gedupeerden bevinden zich alleen bewoners die in het verleden gebruik hebben gemaakt van de WMO, om bijvoorbeeld een traplift of een drempelhulp te installeren. Daarvoor betalen gebruikers van de WMO een bijdrage van 19 euro per maand. Nadat die ondersteuning is afbetaald, hoeft daar ook niet meer maandelijks voor worden betaald.

Door een technisch probleem binnen het CAK, dat de betaling van de WMO eigen bijdrage verzorgt, zijn een aantal oude dossiers tussen de nieuwe dossiers terecht gekomen. Een woordvoerder van wethouder Ingeborg ter Laak spreekt van een 'omvangrijke klus' om alle dossiers weer op orde te krijgen.

Technische problemen

Volgens de woordvoerder kwamen de problemen met het systeem in begin oktober aan het licht. 'In september is het CAK overgestapt op een nieuw systeem na een periode van technische problemen. Toen is bij de overhelling van alle dossiers iets misgegaan, waardoor mensen nu opnieuw gefactureerd worden.'

Van de ongeveer 6.000 mensen die in Zoetermeer gebruik maken van de WMO, is van 75 van hen bekend dat ze onterecht gefactureerd zijn. 'Dat is op basis van het eerste onderzoek dat we nu uitvoeren. Dat zijn mensen die we zelf hebben gevonden, maar ook bewoners die de facturen bij ons hebben gemeld', legt de ze uit.

Creditnota

Bij een aantal bewoners die onterecht zijn gefactureerd is de eigen bijdrage van 19 euro per maand al afgeschreven. Dat komt volgens de woordvoerder doordat die mensen in het verleden gebruik hebben gemaakt van automatische incasso. Het CAK gaat die bewoners benaderen om de stornering van het bedrag te regelen.

'Die bewoners krijgen een brief van het CAK en een creditnota. Het kan natuurlijk niet dat mensen nu onterecht rekeningen moeten betalen', aldus de woordvoerder. De gemeente geeft aan dat toekomstige factureren vertraging kunnen oplopen tot de onterechte betalingen zijn opgelost. 'Pas wanneer we zeker weten dat de facturen kloppen, zullen we ze versturen', aldus de gemeente.