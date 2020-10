Niels was onder invloed en stapte in de auto: 'Geen idee dat ik niet mocht rijden'

'Ik wist niet dat ik niet mocht rijden nadat ik een jointje had gerookt. Ik gebruik echt nooit in de auto zelf.' Haren in stekels overeind gekamd, zit de 35-jarige Niels uit Zoetermeer voor de rechter in het beklaagdenbankje. Hij is zonder advocaat gekomen en zal zelf dus moeten uitleggen hoe het toch kon gebeuren dat hij vorig jaar drie keer achter het stuur zat onder invloed van alcohol en drugs.

'U heeft er echt een zooitje van gemaakt en daarbij de verkeersveiligheid in gevaar gebracht.' Duidelijke taal van de officier van justitie, die geen goed woord over heeft voor de acties van de verdachte. Niels: 'Ik heb er echt spijt van en beloof u dat het nooit meer zal gebeuren.'

De ellende begint op 22 april vorig jaar. De politie houdt de dertiger staande als hij door zijn woonplaats Zoetermeer rijdt. Wat blijkt: meneer heeft te veel gedronken en ook THC in zijn bloed. Oftewel, hij heeft cannabis gebruikt. Niels: 'Ik kwam van de Boerderij (red, een poppodium) en had drie of vier biertjes gedronken. Daarnaast rookte ik toen twee jointjes per dag, maar ik had geen idee dat ik dan niet mocht rijden.'

'Een gewaarschuwd mens'

'Wat een onzin', vindt de officier. Ze wijst erop dat de man immers ooit een rijbewijs heeft gehaald waarbij haarfijn wordt uitgelegd dat dat niet is toegestaan. En daarnaast blijft het hier niet bij. Want een paar weken later is het weer raak. Op 1 mei zit 'íe weer onder invloed achter het stuur. Sterker nog: op 31 mei ook. 'Kortom, u was een gewaarschuwd mens en stapte toch weer stoned en dronken in de auto.'

Ook de rechter neemt dat verdachte zeer kwalijk. 'Gelukkig zit u nu in deze zaal en niet een paar zalen verderop.' Daar worden namelijk zaken met dodelijke verkeersongevallen behandeld. 'Dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen is niet aan u te danken, maar is puur geluk geweest.'

De verdachte draait wat heen en weer op zijn stoel. 'Het is geen excuus', begint hij. 'Maar ik had toen veel problemen. Met mijn relatie, mijn familie en financieel.' Inmiddels heeft hij het allemaal weer op de rit. Zo heeft hij weer werk en blowt en drinkt hij al een aantal maanden niet meer. De rechter merkt op dat dat natuurlijk goed nieuws is, maar 'helaas hebben meer mensen een mindere periode in hun leven, om dan de verkeersveiligheid zo in gevaar te brengen is sowieso geen excuus.'

Inmiddels op een beter spoor

Voor de officier van justitie is de maat vol, want de verdachte heeft nog iets op zijn kerfstok. In 2018 is hij namelijk ook al eens veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs. In die zaak is destijds besloten dat als Niels weer een misdrijf pleegt, hij twee weken de gevangenis in moet. 'En dat is hier dus aan de orde. Zo’n waarschuwing heeft geen zin als we die vervolgens niet uitvoeren', vindt ze. Ook wil ze dat hij een werkstraf krijgt en twee jaar lang geen auto mag besturen.

Uiteindelijk is het natuurlijk de rechter die beslist. En zij komt tot een iets milder oordeel. 'Ik zie dat u nu op een beter spoor zit. Daarom lijkt het me niet nuttig u naar de gevangenis te sturen.' Niels moet wel gaan werken: namelijk 180 uur. En hij mag een jaar lang de weg niet op, althans niet achter het stuur.

'Ik heb m'n lesje nu geleerd'

'Ik ben zo dankbaar dat u dit zo beslist', reageert Niels zichtbaar opgelucht. 'Dan kan ik gewoon blijven werken. En ik weet 110 procent zeker dat ik dit nooit meer doe. Ik heb nu twee keer mijn lesje geleerd. Als ik een derde keer terug zou moeten komen, vind ik dat u mij een jaar lang de gevangenis in mag sturen.' De rechter: 'Nou pas maar op met wat u zegt, maar ik hoop u hier inderdaad nooit meer te zien.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

