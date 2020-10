Een tuin vol afgehakte lichaamsdelen en skeletten voor de deur: Halloween wordt ook dit jaar gevierd

Even verderop in Den Haag heeft Roger van Blitterswijk ook zijn voortuin 'versierd' met skeletten en grafstenen. Desondanks heeft hij deze week een behoorlijke kater. 'Ik had eigenlijk een griezeltocht georganiseerd in het Hubertuspark. We hadden de griezeltocht al aangepast zodat alleen kinderen konden meedoen en geen volwassenen vanwege de coronamaatregelen, maar ook dat kan nu niet doorgaan. 'Ik baal hier enorm van. Ik had er de hele week vrij voor genomen, mijn garage staat vol met spullen, nu heb ik een gedeelte in de voortuin gezet. Is toch wel leuk voor de buurt', vertelt Roger.

'Ik durfde vroeger niet 's nachts naar de wc'

Kai is nu 16 en zijn ouders hebben altijd met Halloween het huis versierd. 'Vroeger was het ook binnen versierd met spinnen en zombies. Dan durfde ik 's nachts niet naar de wc omdat ik bang was voor en pop met enge rode ogen', vertelt Kai.

Kai en zijn vader bestellen elk jaar nieuwe spullen om de tuin mee te versieren. 'Dan staat de hele woonkamer vol met dozen, ik vind het nu erg tof geworden, de mensen uit de buurt reageren er ook leuk op.' Na de Halloween gaan ze nieuwe spullen bestellen voor de kerst. 'Dan staat weer de hele woonkamer vol en versieren we de tuin met duizenden lampjes', aldus Kai

Roger organiseert elk jaar de griezeltocht in het Hubertuspark |Foto: Omroep West

Roger hoop volgend jaar op een Halloween zonder maatregelen. 'Alle acteurs die normaal meedoen met de griezeltocht zitten nu thuis, we sturen elkaar filmpjes van vorig jaar. Het is zo leuk om te doen. Volgend jaar gaan we gewoon weer knallen, daar hopen we op.'