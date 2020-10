Taart verkopen op een glijbaan en een McDrive zonder Happy Meal: 'Elke euro is er één'

In de serie 'Niet bij de pakken neerzitten' volgen we deze week horecaondernemers uit de regio die er het beste van proberen te maken tijdens de tweede lockdown. Vandaag: Rowena van B&B-hotel De Sfeerstal in Nieuwveen en Michel van restaurant BIJ René in Leimuiden.

B&B-hotel De Sfeerstal

Normaal gesproken is De Sfeerstal in het dorp Nieuwveen een B&B-hotel, theehuis, pluktuin én trouwlocatie tegelijk. Aangezien dat allemaal niet meer op de 'normale' manier kan, hebben eigenaressen Annette Bos en Rowena van der Linden iets ludieks bedacht.

'Wij staan bekend om onze appeltaart', aldus Rowena. 'Dat is ook de lekkerste, dus die zijn we gaan verkopen. En dan wilden we het op een ludieke manier doen. Dus met een soort glijbaan uit het raam, en dan schuiven we zo die appeltaart naar de mensen toe.'

Wat zijn de reacties?

'Mensen vinden het heel grappig. Zeker omdat we ook een schep hebben met ons pinapparaat erop, dat vinden mensen echt hilarisch. Dat is heel leuk om te zien. Sowieso vinden we het hartverwarmend, mensen die allemaal taart komen halen om je te steunen. En alle lieve woorden, dat mensen het heel erg vinden voor ons.'

Kun je schetsen hoe het bij jullie vóór de coronacrisis was, in vergelijking met hoe het nu is?

'Met mooi weer is het hier goed druk en dan komen er ook veel wandelaars en wielrenners. Het B&B-hotel is wel open, maar er zijn op dit moment heel weinig mensen die graag een nachtje weg willen. We zijn ook begonnen met high teas, die kunnen mensen afhalen en er thuis van genieten. Je merkt dat mensen angstig zijn om te komen en reserveringen annuleren. Dat begrijp ik ook. Het is een heel bijzonder jaar, laat ik het zo zeggen. Maar je moet gewoon door.'

In hoeverre helpt de 'Drive Pie' om het gemis van inkomsten op te vangen?

'Dit is natuurlijk niet te vergelijken met als je gewoon open bent en draait. Het is ook gewoon jezelf bezighouden. En elke euro die binnenkomt, is er één. Maar je moet jezelf ook op de kaart houden. Er zijn heel veel enorm creatieve horecaondernemers die van alles bedenken, dus je moet wel bijblijven.'

Hoe lang houden jullie het nog vol?

'Dat is een lastige vraag. Mijn gevoel zegt dat we dit jaar niet meer open mogen. Dan denk ik dat er begin volgend jaar heel wat moet gebeuren om de boel overeind te houden. Maar goed, we gaan pas om als de laatste steen omgekeerd is. En zover is het nog niet.'

Restaurant BIJ René

Michel van Diemen, medewerker van restaurant BIJ René | Foto: Omroep West

Wat voorheen 't Wapen van Leimuiden of Café René heette, is tegenwoordig restaurant BIJ René. 'Van oudsher is het een bruine kroeg', vertelt medewerker Michel van Diemen. 'Door de tijd heen is het steeds meer een restaurant geworden. En daarnaast hebben we ook een grote cateringtak.' Maar dat is voorlopig allemaal stil komen te liggen.

Dus heeft de horecazaak in Leimuiden een variant op de bekende McDrive geïntroduceerd. 'Mensen reserveren telefonisch. Vervolgens rijden ze naar het restaurant, dan kunnen ze bij het eerste raam afrekenen en bij het tweede raam hun bestelling afhalen. Het werkt eigenlijk hetzelfde als bij de McDonald's, maar dan zonder Happy Meal. Onze specialiteit is de spareribs, die zijn wekelijks af te halen.'

Hoe wordt er op de drive-thru gereageerd?

'Mensen zijn enthousiast. Iedereen wil ons toch ook wel helpen in deze moeilijke tijden. We hebben uitschieters gehad dat er tot aan de N207 (de naastgelegen provinciale weg, red.) file stond. Op een andere avond is het iets rustiger, maar al met al is het wel echt een groot succes.'

Wat merk je van de verscherpte coronamaatregelen?

'Het is wel echt een stuk rustiger en de catering ligt zo goed als stil. Voorheen zat ons restaurant eigenlijk elke avond vol. Nu is het leeg en donker, de lichten staan uit. Dat is wel erg jammer om te zien.'

Kunnen jullie dit nog langer volhouden?

'Goeie vraag. Als we zo verder gaan, wordt het voor iedere horecazaak een lastig verhaal. Wij kunnen het nog wel wat langer volhouden. Maar de tijd zal het moeten uitwijzen.'

Nog andere innovatieve plannen?

'We hebben een leuk nieuw idee bedacht om coronateststraten te vervangen en daar een drive-thru van te maken. Dus dat we bij bedrijven op locatie komen en dat personeel eventueel met de auto zelf maaltijden kan afhalen, zoals een tapasbox. Het is natuurlijk geen echte teststraat, maar meer een leuk alternatief op de kerstpakketten.'

LEES OOK: Van cateringbedrijf naar drive-thru: 'Die omzet gaan we nooit halen, maar alle beetjes helpen'