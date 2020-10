Horecamannen lopen 200 kilometer voor boodschap aan Rutte: 'Kom helpen en geef steun!'

Twee horecaondernemers hebben de afgelopen tien dagen van Ruurlo in de Achterhoek naar Den Haag gelopen. Bert van Zijtveld en Alain Schepers spraken onderweg met vijftig mensen over hoe het de horeca vergaat in deze coronacrisis. De tocht eindigde woensdag op het Binnenhof met een ontmoeting met premier Mark Rutte. 'Kom uit je torentje', is de boodschap die zijn hebben voor Rutte. 'Kom helpen en geef steun!'

Met bijna 200 kilometer in de benen gaan de mannen op weg naar het Binnenhof. 'Het doel is dat Mark Rutte met ons in gesprek gaat. Dat hij komt kijken hoe we het doen. Natuurlijk is er begrip voor de maatregelen, maar hij praat alleen met experts. Kom uit je torentje en praat met ons', zegt Bert van Zijtveld. Hij heeft een restaurant in Ruurlo in de Achterhoek dat momenteel gesloten is.

De twee overhandigen Mark Rutte een videoboodschap. Het is een compilatie van de gesprekken met zo'n vijftig mensen die de afgelopen dagen een stuk met hen zijn meegelopen. 'We hebben hele sterke ondernemers gesproken die het wel gaan redden. Er is een hoop optimisme, heel veel veerkracht. Maar ook dramatische verhalen. Je zal starter zijn, je zal een evenementenbedrijf hebben of een hotel dat draait op buitenlandse gasten. Dan heb je het heel zwaar', zegt Van Zijtveld.

In gesprek met horeca

Premier Rutte belooft dat hij in gesprek blijft met de horecabranche: 'Het is verschrikkelijk hoe deze sector geraakt wordt door de crisis. We proberen op alle mogelijke manieren steun te geven. Ik heb contact met de horeca en daar praat ik zeker mee door.' Visitekaartjes worden uitgewisseld en na een kwartier staan de mannen weer buiten.

Ze zijn tevreden. 'Hij heeft veel respect uitgesproken voor de horeca en beloofd dat hij verder in gesprek gaat met ons. En we hebben gevraagd of hij eens naar Ruurlo komt en dat heeft hij bijna beloofd...', lacht Van Zijtveld. De tocht zit erop, de horecaondernemers gaan naar huis. Ze worden opgehaald door hun vrouwen met de auto. 'En dan daar kijken wat we kunnen doen en wat we kunnen verzinnen voor onze eigen bedrijven, want de pijn blijft. Maar eerst de schoentjes uit.'

