Rondleiding: Sunny Home van Maarten Biesheuvel staat te koop

We lopen met Biesheuvels uitgever Aart Hoekman door het huis. 'Ik ben het meeste in de voorkamer met hem geweest', zegt Hoekman, 'want hier werden de sigaren gerookt waar ik met veel plezier aan heb meegedaan. En daar werden de verhalen verteld. Aan de voorkant was de zithoek, met drie bankjes, beroemd van de talloze foto's die van Maarten en Eva zijn gemaakt. Want dat zag er zo waanzinnig gezellig en knus uit.'

Maarten Biesheuvel | Foto: Aart Hoekman

Huis Maarten Biesheuvel | Foto: Aart Hoekman

De boekenkast met boeken stond in het midden van de kamer en was belangrijk voor de schrijver. 'Je kon maar beter van die boeken afblijven want dat was heilig voor Maarten. Als een boek ter sprake kwam of je zag een interessant boek, dan haalde hij het meestal uit de boekenkast en zette het zelf terug; daar mocht je niet aankomen.'

Sunny Home: Het was het huis van Maarten Biesheuvel en zijn vorig jaar overleden vrouw Eva. Ze woonden er in de hoogtijdagen ook met een geit en een stuk of tien katten. Hij schreef op de eerste verdieping zijn literaire werken. In 2007 ontving hij de P.C. Hooftprijs voor zijn oeuvre. Maar hij maakte in dit huis ook depressies en psychoses door vanwege zijn bipolaire stoornis. Biesheuvel bracht een aanzienlijk deel van zijn leven door in psychiatrische inrichtingen.

'Vroeger schreef ik, nu leef ik'

Aart Hoekman loopt de schrijfkamer van Maarten in. 'Het heiligdom he, hier gebeurde het allemaal. Hier heeft hij al die prachtige verhalen geschreven.' Op het houtwerk zie je dat er plaatjes opgeplakt waren; zijn favoriete auteurs hingen hier.' Ook schreef Biesheuvel spreuken op het hout, zoals; Vroeger schreef ik, nu leef ik.

Het geld ontbreekt om er een Biesheuvelmuseum van te maken. 'Ik ben er ook niet zo voor', zegt uitgever Hoekman. 'In het begin zouden er nog wat bezoekers komen, maar dat wordt snel minder.'

In het huis van Maarten Biesheuvel | Foto: Aart Hoekman

Te koop

Het huis werd aan de buitenkant goed onderhouden, maar aan de binnenkant liet dat te wensen over. Alle muren zijn betimmerd met bruine en soms wit geverfde schrootjes. De groene vloerbedekking is mogelijk ouder dan 40 jaar. Sunny Home staat te koop voor 450.000 euro maar heeft enkele tonnen aan opknapwerk nodig om voor moderne nieuwe bewoners goed bewoonbaar te zijn.

Vriendin van Maarten en zijn vrouw Eva, Helma Nepperus, heeft een raar gevoel bij het te koop zetten van het huis. 'Ik ben er zelf verantwoordelijk voor maar, auw, het doet toch zeer. We staan nu in een leeg huis waar ik vroeger de boekenwanden en de eettafel zag staan. Dat is gek, maar je weet, het is wennen, maar het is de werkelijkheid', aldus de executeur testamentair en oud-Kamerlid Nepperus.

LEES OOK: Schrijver Maarten Biesheuvel (81) overleden