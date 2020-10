ADO ontsnapt door scorende keeper in bekertoernooi en wint met strafschoppen

ADO Den Haag heeft zich na een spectaculaire ontsnapping tegen Sparta Rotterdam na strafschoppen geplaatst voor de tweede ronde van het bekertoernooi. De Haagse ploeg won de strafschoppenserie nadat het duel na een late gelijkmaker van doelman Luuk Koopmans diep in blessuretijd van de reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd.

In de eerste helft had Sparta - met voormalig-ADO-spelers Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers in de basis - het betere van het spel. De ploeg van Henk Fraser scoorde voor rust via Danzell Gravenberch vanaf de rand van het strafschopgebied. In de tweede helft redde Sparta-doelman Maduka Okoye knap op inzetten van Boy Kemper en Ravel Morrison.

Waar Abdou Harroui vervolgens oog in oog met ADO-doelman Luuk Koopmans verzuimde de tweede Rotterdamse treffer te maken, was het de keeper van de Hagenaars die in de 94e minuut hard raak kopte en een verlenging eruit sleepte.

Beide ploegen kwamen in de verlenging niet tot scoren, ondanks kansen voor Laros Duarte van Sparta en ADO-spits Nikolaos Karelis. In de strafschoppenserie schoot Bart Vriends op de lat, waarop Bilal Ould-Chikh de beslissende strafschop voor ADO raak schoot.

Vorig jaar werd ADO Den Haag in de eerste bekerronde uitgeschakeld. Toen verloor de ploeg van toenmalig trainer Fons Groenendijk met 3-0 van Fortuna Sittard. Voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 speelde ADO weer een thuiswedstrijd in het toernooi.

Scoreverloop ADO Den Haag - Sparta Rotterdam: 1-1 (0-1) ADO wint na strafschoppen 5-3

0-1 Gravenberch

1-1 Koopmans

Opstelling ADO: Koopmans; Ratiu (80. Van Ewijk), Bijen (15. Amofa), Del Fabro, Pinas, Kemper (80. Ould-Chikh); Morrison (96. Goossens), Rigo (59. Bourard), Elmkies; Philipp (59. Karelis), Kramer

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Harroui (105. Burger), Mijnans (80. Fortes), Duarte (113. Heylen), Meijers (65. Duarte); Thy (80. Emegha), Gravenberch (80. Engels)

Gele kaarten: Vriends, Gravenberch, Beugelsdijk, Engels (Sparta), Pinas, Kramer (ADO)

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Mulder