Haagse bekerheld geniet met volle teugen: 'Die bal kwam perfect op m'n hoofd'

Luuk Koopmans werd woensdagavond dé bekerheld van ADO Den Haag. De doelman ging bij een 1-0 achterstand tegen Sparta Rotterdam in de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd mee met een corner, met de hoop te kunnen scoren. Wonder boven wonder slaagde de goalie daar met een fraaie kopbal in, en werd er een verlenging uit het vuur gesleept. 'Ik visualiseerde hoe ik het moest doen', vertelt Koopmans trots na afloop.

'Ik zag dat er een gat was bij de eerste paal, dus ik dacht: ik duik er gewoon voor. Volgens mij was de koptechniek perfect', blikt Koopmans terug op het bewuste moment. 'Die bal kwam perfect op m'n hoofd. Het was een kwestie van knikken en toen zag ik de bal binnenvliegen. Ik wist even niet meer wat er gebeurde. Ik had niet eens de tijd om te juichen. Iedereen dook op mij.'

Direct na het doelpunt floot de scheidsrechter af. In de verlenging werd niet gescoord, en dus kwam het op strafschoppen aan. Bart Vriends miste namens Sparta, waarna Bilal Ould-Chikh het afmaakte. 'Iedereen was kapot, maar als je net een doelpunt hebt gemaakt, dan krijg je extra energie. Ik dacht: als het op penalty’s aankomt, dan winnen wij de wedstrijd.'

Martin Hansen

Koopmans is niet de eerste ADO-doelman die in de blessuretijd wist te scoren. Martin Hansen was hem voor. Hij flikte dit kunstje in het voetbalseizoen 2015/2016, thuis tegen PSV. Hij scoorde met de hak. 'Ik vind deze zelf mooier dan die van Hansen, maar dat komt omdat dit doelpunt van mezelf is natuurlijk. Een echte spitsengoal. Maar ik zou ze allebei een tien geven.'