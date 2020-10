Nog vijf jaar strandhuisjes bij Kijkduin? Voortzetten proef verdeelt de politiek

Het is nog maar de vraag of de strandhuisjes bij Kijkduin in Den Haag nog vijf jaar mogen blijven staan. Een flink deel van de Haagse gemeenteraad heeft grote moeite met het verlengen van de proef, zo bleek woensdagavond tijdens een debat. Onder de fracties die vraagtekens hebben zijn ook coalitiepartijen GroenLinks en PvdA.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) maakte twee weken geleden bekend dat hij van oordeel is dat er ook de komende vijf jaar strandhuisjes moeten kunnen staan op het Zuiderstrand. Een proef met de huisjes is de afgelopen vijf jaar succesvol gebleken, scheef hij toen aan de gemeenteraad. Er wordt meer dan gedacht gebruik van gemaakt. Daardoor zijn ze 'een waardevolle aanvulling op het toeristisch programma van het strand en de badplaats Kijkduin'.

Ook hielden de twee exploitanten van de huisjes zich aan de afspraken die waren gemaakt met de gemeente. 'Ze voldoen hiermee ruim aan de gestelde eisen op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, beheer en exploitatie.'

Méér huisjes

Wel verklaarde Bredemeijer dat hij er geen voorstander van is dat er méér huisjes op het strand komen. Het oorspronkelijk idee was dat er tachtig zouden kunnen komen, maar de wethouder wil het bij veertig houden. Dit onder meer om de natuur zoveel mogelijk te sparen.

Tijdens een commissievergadering bleek woensdag dat natuur- en milieuorganisaties zich gepasseerd voelden bij de evaluatie, halverwege de periode dat de huisjes er mogen staan. Die organisaties stelden ook dat er geen grondig onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor het milieu en de duinen.

Onzorgvuldig

Volgens woordvoerder Nienke Schuil van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland is het voorstel van de wethouder mede daarom onzorgvuldig tot stand gekomen en in strijd met het beleid van de provincie. Jacco Duindam, consulent van de Stichting Duinbehoud, verklaarde dat de huisjes vaker bezet zijn dan voorspeld. Ook werd een wandelpad omgevormd tot een weg waar auto’s mogen rijden. Dat leidt tot meer autoverkeer en dus meer uitstoot van vervuilende stoffen.

Beide organisaties wezen er ook op dat inmiddels nieuwe milieuregels gelden, waarmee rekening moet worden gehouden. Regels die mogelijk de voortzetting van de proef blokkeren.

Heel enthousiast

Daar stond tegenover dat de exploitanten juist heel enthousiast zijn over de afgelopen periode. Jeroen Struving, mede-eigenaar van de Haagse Strandhuisjes, was ook duidelijk. De afspraak met de gemeente was dat dat er na vijf jaar zou worden geëvalueerd. Als het een succes was, zou er mogen worden uitgebreid naar tachtig. 'Dat staat in alle officiële stukken van de gemeente.'

Volgens hem proberen de milieuorganisaties de politiek 'zand in de ogen te strooien' door nu allerlei bezwaren op te werpen. 'We moeten deze rituele dans stoppen’, verklaarde hij. ‘Wij steken onze nek uit en komen afspraken na. Hopen dat u dit ook nakomt. Geef ons de mogelijkheid om uit te breiden.'

Erg beperkt

Een flink aantal partijen in de gemeenteraad volgde echter de lijn van de natuur- en milieuorganisaties. Zij wezen er ook op dat de evaluatie die Bredemeijer aan de raad had gestuurd erg beperkt is en niet goed de gevolgen voor de natuur in beeld brachten. Robin Smit van de Partij voor de Dieren: 'Wij missen veel elementen in de onderzoeken. De huisjes bevinden zich in een belangrijk natuurgebied. Daar moeten we met onze handen van afblijven. Laat de kust met rust.'

Arjen Kapteijns van GroenLinks sloot zich daarbij aan. 'Er is geen sprake van de toegezegde gedegen evaluatie. Waarom zijn de natuureffecten niet onderzocht? Op basis van dit onderzoek kunnen we niet door met de huisjes.'

Steun

Toch was er in de politiek ook steun voor de exploitanten. Hart voor Den Haag, VVD, D66 en CDA zeiden duidelijk door te willen. 'Eigenlijk jammer dat er geen tachtig komen', zei Kavish Partiman van het CDA. En René Oudshoorn van Hart voor Den Haag: 'Wij zijn er eigenlijk best enthousiast over. Het is een succes. Ze zijn altijd volgeboekt. Dit is een kwaliteitsimpuls voor de familiebadplaats Kijkduin.'

Wethouder Bredemeijer verklaarde dat er volgens hem een goede reden was dat er geen uitgebreid onderzoek naar de gevolgen voor de natuur is gedaan. Dat was nooit afgesproken. Bij de evaluatie halverwege zou alleen worden bekeken of de exploitanten zich aan de afspraken hielden. Dat doen ze.

Strikt

Bredemeijer zei echter ook te merken dat de wereld wel is veranderd de afgelopen jaren, er is veel meer aandacht voor natuur en milieu. Vandaar zijn voorstel om het aantal niet uit te breiden. 'Strikt de regels volgend zou uitbreiding naar tachtig mogelijk zijn.'

Bovendien zei hij ook dat de natuurvergunning door de provincie wordt afgegeven. Die andere overheid zou ook moeten toetsen of de huisjes een probleem vormen.

Serieus

Deze wat technische benadering ging sommige partijen te ver. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij verweet de wethouder 'weg te duiken'. Het raadslid: 'Hoe serieus neemt u natuur en milieuorganisaties?' Bredemeijer: 'Ik ben heel serieus. Daarom ben ik ook niet voor uitbreiding. Maar we moeten een balans zoeken tussen de ondernemers en natuurbehoud.'

Het voorstel om de komende vijf jaar door te gaan met de huisjes wordt nu nog een keer besproken in een gemeenteraadsvergadering. Dan moet blijken of er ook daadwerkelijk een meerderheid voor is in de Haagse politiek.