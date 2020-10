Drie auto's in vlammen op in twee dagen tijd, reeks autobranden Leidschendam-Voorburg houdt aan

De auto in de Spechtlaan in Leidschendam-Voorburg was niet meer te redden I Foto: Regio15

Opnieuw is een auto in vlammen opgegaan in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Woensdagavond was het raak in de Spechtlaan. De autobrand werd rond 23.00 uur ontdekt.

De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Naast de auto werd een opengebarsten plastic fles gevonden. De politie onderzoekt of hier wellicht terpentine of wasbenzine in zat waarmee de brand gesticht zou kunnen zijn.

Dit is al de tweede auto in drie dagen tijd die in de gemeente Leidschendam-Voorburg door brand wordt verwoest. Dinsdagavond gingen er ook al auto's verloren in de Prins Frederiklaan en aan het Vakhof.

Camera's en extra ogen

De gemeente Leidschendam-Voorburg wordt al maandenlang geteisterd door autobranden. Sinds begin april zijn hier al tientallen auto's in vlammen opgegaan. In de strijd tegen de lange reeks autobranden heeft de gemeente onder meer extra cameratoezicht ingesteld. Zo hangen er camera's bij het President Kennedyplein, het Fluitpolderplein, de Prinses Annalaan, de Dobbelaan, de Burgemeester Velthuijsenlaan, de Prins Frederiklaan en de Burgemeester Sweenslaan. Daarnaast huurt de gemeente particuliere beveiligers in, als 'extra ogen en oren in de wijk'.

De VVD en het CDA willen dat de gemeente meer gaat doen. Het CDA heeft daarom woensdagavond vragen gesteld aan de burgemeester. Zo wil de partij weten of burgemeester Tigelaar kan verklaren waarom het aantal branden weer toeneemt en of er al zicht is op een verdachte. Ook wil het CDA weten of de burgemeester bereid is om met politie en Openbaar Ministerie (OM) te kijken naar de mogelijkheden van preventief fouilleren of surveillances met bijvoorbeeld drones.

