Inbrekers slaan zelf alarm door per ongeluk kerklokken te luiden

Menig inwoner van Woubrugge zal in de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 oktober rechtop in bed hebben gezeten. Inbrekers wisten zich rond middernacht toegang te verschaffen tot de aula van de begraafplaats en activeerden tijdens hun rooftocht per ongeluk het klokkensysteem. Het geluid was tot in de wijde omtrek te horen.

Als 's nachts de klokken luiden aan de Kerkweg in Woubrugge gaan er bij Richard Brunt, medewerker buitendienst van de gemeente Kaag en Braassem waar Woubrugge onder valt, eveneens alarmbellen af. Hij hoorde het klokgelui toen hij zijn hond aan het uitlaten was. 'Ik ben er meteen heengegaan maar toen was de vogel natuurlijk al gevlogen.'

Bij de inbraak sneuvelde een glas-in-loodraam en raakte de dubbele buitendeur beschadigd. De daders gingen ervandoor met de geluidsinstallatie. Vermoedelijk in blinde paniek, omdat hun geplande plundering ruw werd verstoord door hun eigen nieuwsgierigheid.

Afstandsbediening

'Waarschijnlijk hebben ze op de knoppen van de afstandsbediening gedrukt waarmee wij de klokken op afstand kunnen bedienen als we meelopen met een begrafenisstoet', aldus Brunt. 'Dat ze zoiets hadden van: wat doet dat.'

Brunt betreurt het dat de geluidsinstallatie is ontvreemd. 'Die gebruiken we voor mensen die nog een woordje willen doen bij het graf. Er is verder weinig van waarde. Wel is er veel schade aangericht.' De inbraak heeft veel indruk gemaakt in het dorp. 'Het leeft wel ja, iedereen heeft hier op de begraafplaats wel familie liggen. Hoe haal je het in je hoofd...'

Aangifte

Een woordvoerder van de gemeente Kaag en Braassem laat weten dat er woensdag aangifte is gedaan. Ook bevestigt de zegsvrouw dat de inbrekers waarschijnlijk zelf de klokken hebben laten luiden. 'Wat precies de uiteindelijke schade is weten we nog niet. Er is nog geen informatie bekend over de daders.'