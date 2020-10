Buurt geschokt na vondst vermiste Celine in Haagse Piet Heinstraat: 'Ik had dit nooit verwacht'

'Ik ben in shock', vertelt een omwonende die woensdagavond de inval zag in het huis waar de vermiste 15-jarige Celine werd gevonden. Hij vertelt dat hij rond 23.00 uur de politie aan de deur kreeg in zijn huis in de Piet Heinstraat. 'De agent vertelde dat het om het meisje van het Amber Alert ging en dat ze de man gevonden hadden via de gps van zijn telefoon.' Even later zien hij en zijn vriendin een arrestatieteam de straat in komen.

Het blijkt te gaan om de 15-jarige Celine. Woensdag deed de politie een Amber Alert uit omdat zij mogelijk in levensgevaar was en in 'zorgwekkend gezelschap'. Ze zou vrijdag door een onbekende man vlakbij haar woning in Berghem zijn opgepikt en vervolgens zijn weggereden. Inmiddels is een Hagenaar van 31 aangehouden en is het meisje in goede gezondheid teruggevonden.

'Ze waren in burger', vertellen de man en zijn vriendin over het arrestatieteam. 'We hoorden hoe ze binnen braken.' Even later zien de twee hoe de man wordt afgevoerd. Een kwartier komt ook het meisje naar buiten. 'Ze gingen in verschillende auto's.'

Een buurvrouw werd wakker van de inval: 'Ik hoorde schreeuwen: luisteren, politie!', vertelt ze. In eerste instantie dacht ze dat de man werd aangehouden 'voor iets met wiet' omdat hij weleens blowde. Ze schrikt als ze hoort dat het om de zaak van de vermiste Celine gaat. 'Is hij van dat meisje?'

'Ja dat zou hem wel kunnen zijn', is haar verbaasde reactie bij het zien van de verspreide opsporingsfoto. Ook de omwonende en zijn vriendin kunnen maar moeilijk geloven dat de man betrokken is bij deze zaak. 'Ik had dit echt nooit verwacht.' Ze zien de man wel eens lopen overdag. 'Hij is veel thuis'. Verder kennen ze hem eigenlijk niet, vertellen ze.

Anderen hebben niets meegekregen

De meeste bewoners in de straat hebben niks gezien van de inval: '23.30 uur is te laat voor deze meid, toen lag ik al op bed', vertelt een overbuurvrouw hangend uit het raam.

