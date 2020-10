Haags steunpakket in coronacrisis: marktkooplieden en strandtenthouders hoeven geen pacht te betalen

De maatregelen maken onderdeel uit van een groter pakket om ervoor te zorgen dat Den Haag sterker uit de coronacrisis komt. Volgens de Haagse wethouder Anne Mulder (VVD, financiën) gaat het om een 'omvangrijk sociaaleconomisch herstelplan'. Voor de 55 aanvullende maatregelen die daarin staan, is veertig miljoen euro beschikbaar. Daarmee komt het totaalbedrag dat Den Haag uittrekt om de coronacrisis te bestrijden op 133 miljoen.

Ongeveer de helft daarvan was al gevonden door de voorganger van Mulder, Boudewijn Revis. De andere helft is nieuw geld. Een deel daarvan is eigen geld van de gemeente; een ander deel komt van het Rijk. 'Dat is heel netjes en het helpt ons', aldus de wethouder vandaag bij de presentatie van de plannen.

Werkloosheid

Een van de grote zorgen van het stadsbestuur is dat de werkloosheid als gevolg van de crisis fors oploopt. Eerder berekende de gemeente al dat er 27.000 banen verloren kunnen gaan. Dat betekent dat de werkloosheid oploopt tot bijna tien procent.

Daarom wordt ook volop ingezet op het omscholen, begeleiden en bijscholen van mensen naar sectoren waarin voldoende werk is, aldus het nieuwe voorstel. Hierbij is er extra aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking en voor het tegengaan van jeugdwerkloosheid. De gemeente zorgt zelf voor tachtig extra werkervaringsplekken en tachtig extra stageplekken in de eigen organisatie.

Ondernemers

De gemeente wil ook het ondernemersklimaat in de stad verstevigen. Ondernemers krijgen meer steun van de gemeente, bijvoorbeeld bij digitalisering. Zzp'ers krijgen hulp bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en het ondernemen. Ook probeert de stad de werkgelegenheid in de bouw, zorg en maakindustrie te stimuleren. Ondertussen komt er wel meer aandacht voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

Het stadsbestuur wil ook voorkomen dat het toerisme helemaal instort en de binnenstad zijn aantrekkelijkheid verliest door veel leegstaande panden. Daarom wordt gekeken om die toch tijdelijk een nieuwe invulling te geven. Ondernemers krijgen geld om gevels en verlichting te verbeteren zodat de binnenstad ook in de winter prettig is om in te verblijven. Verder komt er een campagne om toeristen meer te spreiden over de seizoenen en verschillende delen van de stad.

Jongeren

Aandacht is er ook voor jongeren en het onderwijs. Scholen en andere instellingen kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen om leerlingen een extra steuntje in de rug te bieden bij leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. De gemeente gaat ook buitenschoolse activiteiten in combinatie met huiswerkbegeleiding organiseren. Voor het beroepsonderwijs wordt gezocht naar alternatieve praktijkleerplekken en -stages.

Om te voorkomen dat kwetsbare mensen vereenzamen wordt er contact met hen gezocht. Bewonersinitiatieven om onderlinge contacten en sport te stimuleren, krijgen steun.

Overlast

Om te voorkomen dat jongeren zich gaan vervelen en ze overlast gaan veroorzaken komen tonnen beschikbaar. De afgelopen tijd werd al duidelijk dat veel jongeren grote moeite hebben met de coronamaatregelen. Ze gaan samenscholen, richten vernielingen aan en veroorzaken ongeregeldheden, staat in het plan. 'Er is een toegenomen risico op isolement, spanningen in de stad, overlast en criminaliteit.' Vandaar dat ook hier veel maatregelen worden genomen. 'We willen in verbinding blijven en contact houden', aldus het stadsbestuur.

Al bestaande plannen om woningen te verduurzamen worden eerder uitgevoerd, ook om de economie te stimuleren. Daarom krijgen ongeveer 10.000 woningen en andere gebouwen zoals scholen de komende twee jaar een aanbod om te verduurzamen.

Hard nodig

Volgens Mulder zijn de maatregelen hard nodig. De coronacrisis raakt de stad fors. Toch hoopt hij dat Den Haag straks sterk uit die crisis kan komen. 'Daarvoor is daadkracht van de gemeente nodig. Tegelijkertijd zien we ook dat inwoners en ondernemer heel veerkrachtig zijn. Dat er prachtige initiatieven zijn: sociale initiatieven, buurtinitiatieven, maar ook initiatieven van ondernemers die zeer creatief met grote tegenslagen omgaan', stelt hij.

De wethouder verklaarde ook dat Den Haag er financieel nog aardig voorstaat. Uit de ook vandaag gepresenteerde najaarsnota blijkt dat er op dit moment niet acuut hoeft te worden bezuinigd en dat er ook geen grote lastenverhogingen voor de burger nodig zijn. Wel is een forse greep gedaan in de reserves van de gemeente. Om die aan te vullen wordt vastgoed verkocht.