Vermiste Celine (15) heeft geen zichtbaar letsel: 'We maakten ons erg ongerust'

Het 15-jarige meisje Celine uit het Brabantse Berghem, dat dagenlang werd vermist en die woensdag rond middernacht werd teruggevonden in een huis in Den Haag, heeft geen zichtbaar letsel. Dat maakte de politie donderdagmiddag bekend, De politie hield een 31-jarige Hagenaar aan in verband met de vermissing van het meisje.

Celine werd sinds vorige week vrijdag vermist. Zij vertrok toen rond 17.30 uur vanuit haar woning en werd voor het laatst gezien op de Schoolstraat in Berghem. Sindsdien werd zij niet meer gezien en was er ook geen contact meer met Celine.

Zowel de familie van Celine als de politie maakten zich ernstig zorgen om haar welzijn, aangezien Celine een kind van 15 is en er geen contact meer met haar mogelijk was. Om haar te vinden werd een grootschalig onderzoek gestart. De politie hield daarbij rekening met allerlei scenario's.

'Alle mogelijke middelen ingezet'

Het onderzoeksteam zette naar eigen zeggen 'alle mogelijke middelen in' om Celine te traceren. Zo werd er aandacht aan haar verdwijning besteed in het tv-programma Opsporing Verzocht en werd er een Amber Alert verstuurd . Ook werden oproepen van de politie via social media massaal gedeeld door het publiek.

Tijdens het onderzoek bleek dat Celine vlakbij haar woning opgepikt was door een man met een geel-groene Kia Picanto. Foto's van deze man en zijn auto werden woensdagavond 28 oktober publiekelijk getoond. De vele aandacht die dit en het verstuurde Amber Alert landelijk genereerde, had resultaat en leidde tot tientallen tips.

Binnenvallen rond middernacht

Zo kreeg het onderzoeksteam concreet zicht op de identiteit van de verdachte. Zijn verblijfplaats werd bevestigd dankzij tips die binnenkwamen na het Amber Alert. Deze combinatie van onderzoeksinfo en de bevestiging uit de tips leidde het onderzoeksteam naar een woning in Den Haag.

Een eenheid van de politie viel de betreffende woning rond middernacht binnen. Zij troffen daar de vermiste Celine en de verdachte aan. 'Zij had geen zichtbaar letsel', laat een woordvoerder van de politie weten. Het onderzoeksteam richt zich nu op de vraag waar Celine al die tijd is geweest en wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen. De verdachte zit vast en wordt gehoord over zijn rol en aandeel in deze zaak. 'We maakten ons erg ongerust omdat aanknopingspunten in het begin uitbleven', laat de leider van het onderzoeksteam weten. 'Maar we zijn erg blij met de uiteindelijke afloop.'

