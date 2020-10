Celstraf geëist voor appende vrachtwagenchauffeur: 'U heeft een mensenleven ontnomen'

Tegen een 34-jarige vrachtwagenchauffeur uit Ter Aar is negen maanden cel geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A16 bij Ridderkerk. Daarbij kwam een man van 59 uit Pijnacker om het leven. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was de chauffeur aan het appen en reed hij toen bovenop een file.

Volgens het OM reed de chauffeur al append met 82 km per uur op een file in. Zo zouden er dertien berichten binnen zijn gekomen en verstuurd. Vlak voor het ongeluk zou de chauffeur nog een bericht hebben geopend. Volgens de officier van justitie droeg dit bij aan het ongeluk. Hij raakte vier auto's.

Uit onderzoek bleek dat de vrachtwagen met aanhanger technisch in orde was, dat de verdachte voldoende rust had genomen en niet onder invloed was.

De verdachte gaat terug naar de dag van het ongeluk twee jaar geleden. 'Het was een gewone zaterdag, rustiger dan normaal. Ik heb gezien dat mensen van links naar rechts gingen.' De chauffeur vertelt dat hij geen alarmlichten zag die de file aangaven. 'Dan had ik zeker anders gereageerd.'

Remlichten en alarmlichten

Verdachte legt uit dat hij wel remlichten zag, maar de situatie was volgens hem niet zo dat hij daarom meteen op z'n rem moest trappen. 'Ik heb er 100 keer over nagedacht dat ik wat zou hebben gemist. Verderop was de weg namelijk gewoon vrij.'

De rechter: 'Mensen hebben alarmlichten gezien, u zit hoger en u zegt ze niet te hebben gezien.' Volgens de chauffeur ging alles heel plotseling: 'Op het moment dat ik zag dat het rommelig werd, keek in of ik een baan kon opschuiven. Het ging zo plotseling'.

'Had ik het maar gezien'

Een andere weggebruiker heeft na het ongeluk verklaard dat al het verkeer stilstond en de vrachtwagen nog behoorlijk ver weg was. De vrachtwagen zou hard zijn doorgereden. De verdachte: 'Ik weet niet meer op hoeveel afstand ik was toen ik zag dat de auto's stilstonden. Ik kon op dat moment... het ging zo snel.' De rechter: 'Het is toch het allerbelangrijkste dat u de situatie voor u in de gaten houdt.'

De chauffeur wordt emotioneel: 'Mensen schoven banen opzij, verderop zag ik dat het nog gewoon reed. Ik zag dat het plotseling stilstond, maar ik zag ook mensen nog hard rijden. Had ik het maar gezien, ik heb er zoveel over wakker gelegen.'

'Waarom zat u te appen?'

Vervolgens gaat het over het appen achter het stuur. De rechter zegt: 'Er is gebleken dat u heel veel aan het appen bent.' Zo zou de verdachte in gesprek zijn geweest met zijn - inmiddels - ex. 'Kan dat van invloed zijn geweest een paar minuten voor het ongeluk?'

De verdachte kan het moeilijk zeggen. 'Het is sowieso niet goed te praten dat je zit te appen. Ik heb daar spijt van. Ik reed niet op m'n eigen auto. In die auto zou ik kunnen communiceren via spraak, bluetooth. Vlak voor het ongeluk heb ik hem juist weggelegd omdat ik zag dat het drukker werd.' De advocaat van de verdachte benadrukt dat het natuurlijk fout is om met je telefoon bezig te zijn, maar het is volgens haar de vraag of dit gevolgen heeft gehad voor het ongeluk. Er kan volgens haar niet worden geconcludeerd dat verdachte niet zou hebben geremd.

Nachtmerrie

De chauffeur zegt sinds het ongeluk in een nachtmerrie te leven. 'Het is heel moeilijk op weer de weg op te gaan. Als ik zie dat ik de A16 op moet de volgende dag, kan ik best zeggen dat ik die nacht dan slecht slaap. Maar je moet. Het is werk. De transportwereld is klein, overal waar je komt: "Ohh ben jij het van dat ongeluk." De commentaren die je leest zijn soms verschrikkelijk. Het is heel anders dan het soms in de media staat.'

Volgens een getuige was de chauffeur na het ongeluk in paniek en maakte hij zich zorgen over het slachtoffer dat later kwam te overlijden. 'Dat beeld staat in mijn geheugen gegrift.'

'U heeft een mensenleven ontnomen'

Een dame die destijds in een auto zat vertelt: 'Ik zag de vrachtwagen op me afkomen. Ik dacht, wat gebeurt er met mijn zoon als ik het niet overleef? Ik voelde me zo klein met zulke grote wielen die op me afkwamen.' Ze waardeert het dat de chauffeur later contact met haar zocht en een bloemetje stuurde.

Ook de dochter van de omgekomen man krijgt het woord: 'We schrikken nog steeds als de telefoon gaat. Als iemand later thuis komt dan gepland.' Ze richt zich tot de verdachte: 'U heeft een mensenleven ontnomen. Dat kunt u nooit meer ongedaan maken.'

'Mijn excuses'

De verdachte wordt tijdens de rechtszaak geregeld emotioneel. 'Ik wil dat u weet dat ik vanaf m'n 18de op de vrachtwagen zit en dit nog nooit is gebeurd. Ik vind voor de nabestaanden, ik hoop echt dat ze verder kunnen met hun leven. Ik zag die boze en verdrietige blik die ik nu niet kan wegnemen.'

De verdachte richt zich nu tot de nabestaanden. 'Ik leef met jullie mee. Als ik het kon terugdraaien, mijn excuses voor die dag.' De verdachte legt uit dat als de nabestaanden het op prijs zouden stellen, hij met hen in gesprek zou gaan. 'Ik respecteer hun wensen. Ik kan ook begrijpen als ze het juist niet zouden willen.'

Strafeis

De officier van justitie zegt dat het gebruik van een mobiele telefoon op de snelweg een bewuste keuze is geweest. Daarom eist ze een gevangenisstraf van tien maanden, met aftrek van een maand, een rijverbod van achttien maanden en een boete van 1000 euro.

De uitspraak is op 12 november.