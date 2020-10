Radio West een week lang terug naar de jaren zestig

Van het krankzinnige concert van de Rolling Stones in het Kurhaus in 1964 tot de moord op president John F. Kennedy in 1963. En van Open het Dorp in 1962 tot het legendarische muziekfestival Woodstock in 1969. Vanaf zaterdag gaat Radio West een week terug naar de jaren zestig. Zeven dagen lang is alleen maar muziek te horen uit dat decennium en op vrijdag 6 november wordt de week in stijl afgesloten met de meest aangevraagde hits in de Sweet Sixties Top 60.

Na de brave jaren vijftig, die in Nederland vooral in het teken stonden van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, breken woelige tijden aan met protesten van Provo, Dolle Mina's en een rookbomgooier tijdens het huwelijk van prins Claus en prinses Beatrix. Maar ook in de muziek gebeurt een hoop tussen 1960 en 1970.

Tjeerd Spoor, presentator van het ochtendprogramma West Wordt Wakker, kijkt daar vooral naar uit: 'Deze regio spreekt in de jaren zestig nationaal en internationaal echt een woordje mee dankzij populaire bands als de Golden Earring, The Motions, Q65 en Shocking Blue. Het is heerlijk om die muziek extra aandacht te kunnen geven.'

Herinneringen ophalen

De presentatoren van Radio West halen vanaf zaterdag veel herinneringen op en ook de prijzen in de West Weter ademen de sfeer uit van de zestiger jaren. Presentator Patrick van Houten van Aan de Bak duikt alvast in de prijzenkast: 'Omdat we in deze dagen toch wat vaker binnen zitten, hebben we gezorgd voor prijzen waarmee je je thuis prima kunt vermaken. Denk aan filmklassiekers uit de jaren zestig als de eerste James Bondfilm Doctor No en de musicalklassieker My Fair Lady op dvd, maar er zijn ook prachtige nostalgische boeken te winnen over de sixties.'

Luisteraars kunnen natuurlijk zelf hun favoriete muziek aanvragen. Justin Verkijk draait de favorieten op maandag tot en met donderdag van 18 tot 19 uur in de Sweet Sixties at Six. 'Ik ben vooral heel benieuwd naar de herinneringen. Waar ging je dansen in de jaren zestig? Op welke school zat je? Waar kocht je de eerste single? Welke muziek zorgt ervoor dat je weer even terug bent in de jaren zestig?' De populairste liedjes komen vrijdag 6 november tussen 14.00 en 19.00 uur terecht in de Sweet Sixties Top 60.