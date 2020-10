Celine (15) is weer thuis, familie 'zielsgelukkig, opgelucht en blij'

De familie van de 15-jarige Celine uit het Brabantse Berghem is 'zielsgelukkig, opgelucht en blij' dat het meisje woensdag rond middernacht werd gevonden in een huis in Den Haag. Ze is inmiddels weer thuis. Dat zegt Jeroen Baardemans, de woordvoerder van de familie. Celine was sinds vorige week vrijdag vermist. Een 31-jarige Hagenaar is aangehouden in verband met de vermissing van het meisje.

'Er zijn eigenlijk geen woorden voor wat er door hen heen ging toen ze hoorden dat ze was aangetroffen', vertelt Baardemans in een interview met Omroep Brabant. 'Dat gevoel is er uiteraard nog steeds. Ze hebben gelukkig ook even wat kunnen rusten. Je kunt je voorstellen dat het de afgelopen dagen een enorme achtbaan is geweest.'

'Celine is inmiddels thuis bij haar familie. Het gaat in die zin dus goed met haar', aldus Baardemans. De politie meldde eerder donderdagmiddag dat ze geen zichtbaar letsel heeft. 'De familie wil in alle rust en privacy de tijd nemen om dit goed te kunnen verwerken. Want je kunt je bijna niet voorstellen wat er met mensen gebeurt als zij dit meemaken. Daar is nu alle rust en privacy voor nodig en dat vragen ze ook aan iedereen. Er zijn ongetwijfeld allerlei instanties die hen daarbij kunnen helpen. Dat lijkt me goed en nodig.'

Blij met steun en hulp

De familie is heel blij met alle steun en hulp, zegt Baardemans. 'Het is uit alle hoeken is gekomen, van bekenden maar ook onbekenden. Ze zijn de media en het onderzoeksteam van de politie ook heel erg dankbaar. Die hebben echt 24/7 alles in het werk gesteld om Celine te vinden.'

Wat er tussen vrijdag en woensdag met Celine is gebeurd, kan de woordvoerder niet zeggen. 'Dat is het werk van de politie. Daar kan ik geen details over geven. De politie is daar al een aantal dagen volle bak mee bezig, en zal dat ook blijven om het onderzoek helemaal af te kunnen ronden om goed te kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd.'

LEES OOK: