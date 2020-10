Bijzondere archeologische vondst onder voormalig vliegveld Valkenburg

'We weten dat er een heel groot Romeins kamp is bij Nijmegen en dat er langs de Rijn kleine kampen zijn, maar hier zo in het westen hadden we nooit verwacht. Mijn hart klopt er echt sneller van', zegt archeoloog Wouter Vos. Het Romeinse legerkamp zou volgens de archeologen ongeveer 16 voetbalvelden groot zijn geweest. Over de hele linie ervan vinden ze restanten van het kamp.

De houten balken vormen de fundering van de omheining van het kamp | Foto: Omroep West

De archeologen zijn er nog niet helemaal uit, maar denken dat het kamp was bedoeld om militairen te verzamelen om daarna in één keer Engeland te veroveren vanuit onder meer Katwijk. 'In dit kamp verbleven zo'n 5000 militairen die daarna in jaar 43 allemaal zijn vertrokken. Het is ook niet een vluchtig kamp geweest, ik denk dat het wel vier jaar lang heeft bestaan', zegt archeoloog Vos.

Een meter onder de grond

Archeoloog Lourens van der Feijst vult aan: 'Kijk hier die restanten van de paalhoofden. Dit zijn funderingspalen van een uitkijktoren geweest die zo'n drie meter hoog moet zijn geweest. Op deze manier konden ze de vijand op tijd zien aankomen'.

Een restant van het paalhoofd van een uitkijktoren | Foto: Omroep West

Het gehele Romeinse kamp zit precies onder het voormalige militaire vliegveld Valkenburg. 'Dat is ook de reden dat het nooit is ontdekt, want het zit maar één meter onder de grond', zegt Vos. Met de komst van de nieuwbouwwijk op het voormalige vliegveld verdwijntdus de militaire functie van het stukje grond.