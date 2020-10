Burgemeester Leidschendam: 'We zijn verrast door deze autobranden'

Donderdagochtend was het raak aan de Spechtlaan, dinsdagavond brandden auto's uit aan de Prins Frederiklaan en het Valkhof. 'De autobranden raken niet alleen de mensen die het treft', aldus Tigelaar. 'Het zorgt voor een gevoel van onrust en onveiligheid in de wijk. Afgelopen maanden zijn we met politie, buurtpreventie, buurtvaders, Sport en Welzijn en casemanagers actief geweest in de wijk, dat is deze hele periode doorgegaan.'

'Op dit moment is het rustig op straat en treffen we geen grote groepen jeugd aan. We zijn verrast door deze nieuwe autobranden. De teamchef van de politie, de gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie en de burgemeester komen met spoed bij elkaar om de strategische inzet af te stemmen en welke extra inzet en maatregelen mogelijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld in de komende maanden wederom particuliere beveiliging ingezet', laat de gemeente Leidschendam-Voorburg weten.

'Lastig om daders te betrappen'

Volgens de burgemeester wordt alles op alles gezet om de reeks brandstichtingen te stoppen. 'Daar werken we dag en nacht aan, zichtbaar en onzichtbaar in de wijk. Het blijft lastig om de daders op heterdaad te betrappen, om sporen na een brand veilig te stellen. Maar we gaan onverminderd door, met toezicht en onderzoek, zodat de rust terugkeert in de wijk.'

Tigelaar roept inwoners op om het te melden als ze iets zien of weten van de branden.

Raadsvragen

De VVD en het CDA willen dat de gemeente meer gaat doen. Het CDA heeft daarom woensdagavond vragen gesteld aan de burgemeester. Zo wil de partij weten of burgemeester Tigelaar kan verklaren waarom het aantal branden weer toeneemt en of er al zicht is op een verdachte. Ook wil het CDA weten of de burgemeester bereid is om met politie en Openbaar Ministerie (OM) te kijken naar de mogelijkheden van preventief fouilleren of surveillances met bijvoorbeeld drones.