Buitenlandse drugsbende gebruikte Alphense loods voor coke-opslag

Het nieuws is donderdag pas bekendgemaakt. Bij de inval zijn geen drugs aangetroffen, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegen mediapartner Studio Alphen. Wel is administratie in beslag genomen, die de verdenking moeten bevestigen. Gelijktijdig zijn twee woningen, buiten de regio, doorzocht waar onder meer 2 miljoen euro aan contant geld, een boot, een motor en twee raceauto's zijn gevonden.

Twee mannen van 41 en 48 jaar uit Rotterdam en Zegveld zijn aangehouden door de politie. Zij bezitten zeven woningen. Daar heeft het Openbaar Ministerie conservatoir beslag op laten leggen. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Foto: Openbaar Ministerie

Europees opererende bende

De politie-invallen waren een vervolg op een eerdere actiedag waarbij een Poolse bende is opgerold. De actiedag van maandag was tegen de zogeheten faciliteerders van de bende, oftewel de personen en organisaties die de drugssmokkel ondersteunden en daarmee mogelijk maakten.

In Bodegraven werd een uitzendbureau doorzocht. Verschillende Poolse verdachten hebben hier op de loonlijst gestaan en pleegden hun criminele activiteiten vermoedelijk vanuit het bedrijf. Het uitzendbureau wordt als rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk gesteld en verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Villa in Kroatië

Maandag zijn in Polen acht doorzoekingen gehouden en is één aanhouding verricht. In Kroatië werd beslag gelegd op een villa. Ook op andere plekken in Europa is beslag gelegd op vermogen en onderzoek gedaan naar opslaglocaties.