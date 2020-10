Katwijker Jeffrey voor de rechter om zijn huisgekweekte mediwiet

De Katwijker gebruikt dagelijks wiet om zijn autisme onder controle te houden. Andere wiet werkt niet voor hem, vertelde hij eerder aan Omroep West en daarom begon hij met het kweken van zijn eigen plantjes. Die blijken wel te werken. 'Het maakt mij een stuk socialer, een stuk menselijker.'

Toch mag hij zich vrijdagmiddag in de Haagse rechtbank melden voor een zitting bij de meervoudige strafkamer. Justitie vervolgt hem voor het hebben van 17 wietplanten in de periode van 14 december tot en met 26 maart 2019. Een overtreding van artikel drie van de opiumwet, daarin staat dat wiet kweken verboden is.

Wietolie voor rugpijn

Jeffrey is niet de eerste regiogenoot die met dit bijltje hakt. Ook Rene Barendse kreeg het aan de stok met justitie. De Naaldwijker kweekte wiet voor olie tegen zijn chronische rugpijn. Barendse wilde van de rechter een principe-uitspraak over zijn wietkweek. De rechter stelde hem in het ongelijk, maar legde geen straf op. Dat zou ook een mogelijk uitkomst voor Jeffrey kunnen zijn.

Net als in Katwijk staan andere gemeenten in onze regio ook geen wietkweek toe van particulieren voor medicinaal gebruik, blijkt uit een rondgang van Omroep West. Alleen Leiden- een buurgemeente van Katwijk- gaat één uitzondering maken. Leiden doet dit omdat er volgens de gemeente in deze zaak 'geen andere mogelijkheden meer zijn voor deze inwoner om op een andere wijze om te gaan met de bestaande problematiek'.

Financieel ondersteund

Deze uitzondering wordt ook financieel ondersteund door de gemeente maar moet zich wel aan strenge regels houden. Zo is er een maximum van vijf planten, moet er een goede afzuiging zijn, een veilige installatie en geen overlast. De gekweekte wiet is alleen voor eigen gebruik en toezichthouders komen om de zoveel tijd een kijkje nemen.

Een rechtbank kwam in hoger beroep vorig jaar mei met een oordeel dat op verschillende punten overeenkomt met de eisen die gemeente Leiden aan thuiskweek stelt. Het betekende dat Jeffrey tot zijn strafzaak kon blijven kweken. Volgens de rechter waren er nooit klachten van omwonenden geweest, was de kweekinstallatie gekeurd en zou een ernstige depressie op de loer liggen als de planten in beslag genomen zouden worden.

Kweken tot de strafzaak

Toch wordt er voor Jeffrey geen uitzondering gemaakt. De minister wil er niet aan, blijkt uit antwoorden op Kamervragen. De reden: thuiskwekers kunnen geen constante kwaliteit leveren. De zaak van Jeffrey dient vrijdagmiddag om 16.40 uur in de rechtbank in Den Haag. Het gaat om een voorbereidende zitting.