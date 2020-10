'Degene die de autobranden sticht, is een ongelofelijke lul'

Lieke Muller is helemaal klaar met de autobranden in Leidschendam-Voorburg. Ze zit in het buurtpreventieteam Prinsenhof en maakt van dichtbij mee wat de reeks autobranden voor impact heeft op de bewoners. 'Mensen durven in het donker de straat niet op. Je kunt je voorstellen hoe dat is de komende wintermaanden. De brandstichter heeft impact op mensen die hem of haar niets hebben aangedaan. Als je dit doet ben je gewoon een ongelofelijke lul.'

Muller vertelt in het Radio West-programma West Wordt Wakker over de autobrandenterreur die haar woonplaats teistert. 'Mensen worden niet alleen financieel gedupeerd', zegt ze vol ergernis. 'Ik heb ook buren gesproken die tranen met tuiten huilen. Nachten durven ze niet te slapen.'

Er wordt al snel beschuldigend naar de jongeren in de gemeente Leidschendam-Voorburg gewezen. Daar wil Muller niets van weten. 'Dat weet je niet zeker', zegt ze dan ook. 'Het is heel vervelend als je bij pap en mam op de bank zit en jij wordt op de branden aangekeken. Wat we niet willen is onschuldigen gaan beschuldigen. Het kunnen jongeren zijn, maar het kunnen ook ouderen zijn. Het kan iedereen zijn. Eén ding is zeker: bij degene die die dit doet zit een steekje los en hij of zij moet ermee kappen.'

Ondersteunen

Ze hoopt dat meer mensen haar voorbeeld volgen en actief patrouilleren in de wijk. 'Loop een keer mee met de buurvrouw die de hond uitlaat. Meld je aan voor het buurtpreventieteam. Want alleen samen kunnen we zorgen voor een veiligere buurt. Dat kun je niet aan een of twee mensen overlaten. Dat moeten we echt als buurt met elkaar doen.'

De burgemeester en politie doen volgens de wijkbewoonster hard hun best om de buurt veiliger te maken. 'Helaas is het niet genoeg. We moeten ze ondersteunen om de buurt veiliger te krijgen.'

Rust terugkeren

Volgens burgemeester Klaas Tigelaar wordt alles op alles gezet om de reeks brandstichtingen te stoppen. 'Daar werken we dag en nacht aan, zichtbaar en onzichtbaar in de wijk. Het blijft lastig om de daders op heterdaad te betrappen, om sporen na een brand veilig te stellen. Maar we gaan onverminderd door, met toezicht en onderzoek, zodat de rust terugkeert in de wijk.'

De burgemeester roept inwoners op om het te melden als ze iets zien of weten van de branden.

