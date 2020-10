Restaurant Sijthoff: 'We gaan gewoon door met koken'

In de serie 'Niet bij de pakken neerzitten' volgen we deze week horecaondernemers uit de regio die er het beste van proberen te maken tijdens de tweede lockdown. Vandaag: Hiske Faber van Hof van Sijthoff en Ton van 't Hof van Grand Café de Stal.

Restaurant Sijthoff is een leer-werkplek van de Gemiva-SVG Groep. Dat betekent dat er mensen werken en opgeleid worden om eventueel door te stromen naar een andere horecabaan.

Ze laten zich bij Sijthoff niet gek maken door de tweede coronagolf. Hiske: 'Het is anders dan anders, maar dat geldt voor iedereen. We gaan gewoon door met het maken van eten en het bakken van taarten. We hebben een take away en een Piaggio waarmee we spullen rondbrengen.' Vrijdag wordt het karretje ingezet om zestig smoothies te maken bij een kinderdagcentrum van Gemiva. 'Het mes snijdt aan twee kanten: wij hebben werk en zij hebben wat lekkers.'

Gewoon door

De rest van de werknemers is bezig in de keuken en daar omheen. Er wordt een appeltaart gebakken, de dozen voor de take away worden versierd met tekeningen, de bar wordt schoongemaakt en de stoep geveegd. Hiske: 'Dat het leven gewoon doorgaat is heel belangrijk voor onze mensen. Ze hebben er houvast aan in deze gekke tijd die ze soms toch niet helemaal snappen.'

'Ook als we verder op slot moeten, zullen we er alles aan doen om onze medewerkers bij ons te houden. Desnoods zetten we twee stoelen en een tafeltje in de Piaggio en gaan we mensen aan huis bedienen', vertelt de projectleider. 'En ja, financieel is het wel een uitdaging. Maar met de take away en het mogelijk verder inzetten van de Piaggio moeten we het halen.'

'Voor mijn werknemers is het helemaal moeilijk'

Ook bij De Stal op het Leidse Bio Science Park gaan ze, zo goed en kwaad als het kan, door. De zaak is van DZB Leiden, het re-integratiebureau van Leiden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ton van 't Hof is de bedrijfsleider. Na jarenlang zeven dagen in de week gewerkt te hebben in zijn eigen Haagse horecazaak wilde hij wat anders en vond dit.

Het is wel een beetje stilletjes bij De Stal. Ton: 'Normaal komen hier tussen de middag wel zestig tot zeventig mensen. Maar dat is dus nu even anders. We moeten het nu hebben van de take away. En we brengen broodjes rond bij een paar bedrijven op het Bio Science Park. Daarmee kunnen we een aantal mensen aan het werk houden. Dat is heel belangrijk, want voor ons is deze tijd soms al moeilijk, maar voor mijn werknemers helemaal. Die zitten dan maar alleen thuis en hebben niks te doen.'

Rare tijd

Karin van den Oever is erg blij dat ze door mag werken. 'Ik vind het werken hier heel fijn. Snijden, smeren, en vooral ook schoonmaken. Ik hou van een schone werkplek.' Terwijl Ton haar helpt met het snijden van de juiste dikte boterhammen voegt ze eraan toe: 'Deze tijd is al zo raar, in ieder geval kan ik dan lekker hierheen.'

Bij De Stal worden ook mensen van DZB opgeleid. Dat heeft de afgelopen twee weken stilgelegen, maar Ton heeft voor elkaar dat ze nu toch twee keer per week naar de zaak mogen komen. 'Dan gaan we toch dingen oefenen als snijden, serveren, omgaan met moeilijke klanten enzovoort. Dan hebben ze in ieder geval iets.' Om het geld hoeft De Stal zich geen zorgen te maken, ze zijn allemaal in dienst van DZB.

