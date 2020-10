'Honderden leegstaande winkels kunnen omgebouwd worden tot woning'

Leegstaande winkels kunnen helpen om het woningtekort op te lossen. Dat blijkt uit een rapport van vastgoedadviseur Colliers International. Zo zouden er honderden woningen gebouwd kunnen worden in leegstaande winkels. Vooral in middelgrote steden als Rijswijk zouden honderden nieuwe appartementen ontwikkeld kunnen worden.

Tegelijkertijd blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er vorig jaar niet meer extra woningen uit bestaande gebouwen worden gehaald. In Nederland kwamen er in 2019 12.500 nieuwe woningen bij die werden gebouwd in bestaande gebouwen, dat is bijna hetzelfde aantal als het jaar ervoor.

In bijna de helft van de gevallen ging het om kantoorpanden die werden omgebouwd tot woning. In Den Haag werden er op deze manier 875 nieuwe woningen gerealiseerd, bijna een kwart van het totaal aan nieuwe huizen in de stad.

Tussen wal en schip

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aandeel van leegstaande winkels die omgebouwd worden tot woning slechts 11 procent van het totaal aantal transformaties is. Volgens vastgoedadviseur Colliers International is het echter mogelijk om veel meer winkels om te bouwen tot woning.

Volgens de onderzoekers liggen er vooral kansen in de middelgrote steden. Zij hebben het moeilijk om mensen naar het stadscentrum te trekken. 'Dit soort steden valt tussen wal en schip', schrijft Colliers. 'Dit komt doordat Nederlanders normaal gesproken naar grotere winkelsteden gaan voor een dagje winkelen en vermaak. Voor dagelijkse boodschappen gaan ze naar het wijkcentrum om de hoek. Kiezen ze voor gemak, dan bestellen ze online.'

Rijswijk

Hierdoor staat in sommige middelgrote steden, zoals bijvoorbeeld Rijswijk, al meer dan een kwart van de winkels in het centrum leeg. Niet alle leegstaande winkels zijn echter geschikt om tot woning om te bouwen. 'Veel gebouwen zijn namelijk door hun afmeting of vorm lastig geschikt te maken voor een nieuwe functie. Ook liggen leegstaande winkels vaak verspreid over het hele centrum.'

In de regio biedt Den Haag door haar omvang de meeste opties om winkels om te bouwen tot appartementen. De onderzoekers van Colliers zien hier mogelijkheden voor 251 nieuwe appartementen in het centrum. Hiermee is de hofstad koploper onder de grote steden. In heel Nederland staat Den Haag hiermee op de derde plaats. Op de vijfde plaats staat Rijswijk, hier zouden volgens de onderzoekers 214 appartementen gemaakt kunnen worden in winkels die op dit moment leegstaan.

Weinig geschikte winkels

De gemeente Rijswijk is zelf al bezig om de leegstand in het centrum aan te pakken. Zo wordt winkelcentrum In de Bogaard verbouwd. Hierbij verdwijnt een derde van de winkelruimte en daarvoor komen woningen in de plaats. 'Het plan vergroot de aantrekkelijkheid van een levendig stadscentrum voor bewoners en bezoekers', vertelde wethouder Armand van de Laar bij de presentatie van de plannen. 'Ook door groen en sfeer aan te brengen krijgt het gebied een enorme impuls waardoor het tot een volwaardig stadshart kan uitgroeien.'

De onderzoekers benadrukken dat de transformatie van winkels tot woningen niet in elke gemeente mogelijk is. Zo heeft Delft een groot woningtekort, maar zijn er maar weinig winkels geschikt om omgebouwd te worden. In Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Zoetermeer zijn er meer winkels die de potentie van woning hebben, maar de vraag naar nieuwe woningen is hier, volgens het rapport, minder groot als in Den Haag, Rijswijk en Delft.

