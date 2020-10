Haagse wethouder: 'Rapport-Roemer over arbeidsmigranten legt vinger op de zere plek'

Om arbeidsmigranten beter te beschermen tegen uitbuiting en ongezonde werk- en leefomstandigheden, moet het kabinet flink hogere eisen stellen aan uitzendbureaus. Dat adviseert een team onder leiding van voormalig SP-leider Emile Roemer dat zich daar op verzoek van het kabinet over heeft gebogen. Wethouder Martijn Balster (PvdA) van Den Haag noemt het rapport van Roemer 'glashelder' en dringt er bij het kabinet op aan om het advies zo snel mogelijk over te nemen.

In het Westland en de Bollenstreek werken tienduizenden arbeidsmigranten. Veel van hen wonen in Den Haag. Daar leven sommige van hen onder erbarmelijke omstandigheden. 'We zien in onze stad de ene misstand na de andere', zegt wethouder Balster. 'Er zijn situaties waarin je mensen echt niet kunt huisvesten. Werkgevers en uitzendbureaus hebben een verantwoordelijkheid om hun mensen fatsoenlijk te laten werken en wonen.'

Dat erkent ook het aanjaagteam van Roemer. Volgens het advies dat vrijdag is gepresenteerd, moeten uitzendbureaus voortaan een certificaat hebben dat bewijst dat zij zich houden aan cao's en zaken als huisvesting en zorgverzekeringen fatsoenlijk hebben geregeld. Er staat ook in dat er een einde moet komen aan de koppeling tussen werken en wonen. Dat de werkgever tegelijkertijd huisbaas is, leidt tot te veel afhankelijkheid.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft de problemen rond arbeidsmigranten nog scherper op de kaart gezet, zegt Roemer. 'En inmiddels is iedereen er wel van overtuigd: dit kan zo niet langer. We moeten ervoor zorgen dat geen enkele arbeidsmigrant meer in een situatie belandt waar u of ik ook niet in zouden willen belanden.'

Een belangrijke oorzaak is volgens Roemer dat het veel te makkelijk is om een uitzendbureau op te richten. Sinds het vergunningenstelsel is afgeschaft, is het aantal toegenomen van 4000 naar circa 14.000. 'En er zijn te veel kwaadwillende ondernemers actief.'

Kaf van het koren

Door strengere regels te hanteren, moet het kabinet wat Roemer betreft het kaf van het koren scheiden. Goed toezicht met jaarlijkse controles moet ervoor zorgen dat een bedrijf altijd aan de voorwaarden voldoet. 'En dat moet geen controle op papier zijn', waarschuwt hij.

Goedwillende bedrijven voldoen volgens Roemer nu al aan de eisen en hoeven zich dus geen zorgen te maken. 'Het zal alleen een probleem worden bij bedrijven die er een zooitje van maken. En dat is nou precies de bedoeling.'

Actie

Balster is tevreden over de aanbevelingen. 'De vinger wordt met het rapport op de zere plek gelegd', zegt hij. 'Maar er moet nu wel actie ondernomen worden. Het kabinet moet de aanbevelingen als de wiedeweerga uitvoeren.'