Situatie in regionale ziekenhuizen blijft kritiek: 'De piek komt volgende week'

Het aantal nieuwe mensen dat met het coronavirus is besmet, is de afgelopen dagen niet verder toegenomen. Toch waarschuwt Martin Schalij van het Regionaal Overleg Acute Zorg regio West voor te veel optimisme. 'We hebben al 160 patiënten naar andere regio's geplaatst. En de echte piek komt volgende week pas.'

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen dagen gelijk gebleven. Maar dat wil volgens Schalij niet zeggen dat de situatie onder controle is. 'Op dit moment lijkt de situatie een beetje stabiel, maar er liggen nog steeds heel veel mensen in het ziekenhuis', vertelt hij in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West, bestaat uit de verschillende ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), GGZ, VVT-instellingen en GHOR/GGD uit de regio West van Zuid-Holland. De regio omvat zowel de veiligheidsregio Hollands Midden als Haaglanden. Het LUMC in Leiden is voorzitter van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de organisatie. Onder het ROAZ vallen de volgende ziekenhuizen: Leids Universitair Medisch Centrum, Haaglanden MC, Groene Hart Ziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis, LangeLand, Alrijne Ziekenhuis en Haga.

De voorzitter van het overlegorgaan kijkt daarom met spanning naar de komende week. 'De cijfers geven even wat lucht, maar we weten niet hoe de komende dagen eruit gaan zien. Maar wat we wel zien is dat we twee of drie dagen geleden nog veel besmettingen in de regio hadden. Er zit altijd wat vertraging voordat deze mensen in de ziekenhuizen terechtkomen. Dat betekent dat we de piek in de ziekenhuisopnamen pas over een dag of zeven gaan zien.'

Hartoperaties afgezegd

In de regionale ziekenhuizen liggen nu ongeveer 250 mensen met het virus op de verpleegafdelingen, op de intensive cares zijn dit er net zoveel. 'En dat is heel veel', benadrukt Schalij. De komende tijd blijft de overige zorg dan ook afgeschaald. 'Soms zijn dit kleine ingrepen, maar het gaat ook om hartoperaties die afgezegd worden. Dat blijft een naar gebeuren. Het personeel van alle afdelingen is nodig om covidpatiënten te verzorgen.'

Afgelopen weekend werd de situatie in de regio even kritiek. Ambulances reden rondjes met nieuwe patiënten in afwachting tot er plek voor deze mensen was. 'We hebben een paar spannende uren gehad toen de SEH's van de twee Haagse ziekenhuizen dichtgingen omdat er zoveel mensen kwamen.'

160 mensen overgeplaatst

Volgens Schalij ging dit net goed. 'Met hulp van ziekenhuizen buiten onze regio is het allemaal opgelost. Er zijn al 160 mensen uit de regio overgeplaatst. Dat is natuurlijk vervelend voor die mensen en hun familie, maar dat heeft het wel mogelijk gemaakt dat het gelukt is om alle patiënten op te nemen.

Het ROAZ overlegt vrijdagmiddag opnieuw om te voorkomen dat het weer zo spannend wordt. Maar het wordt steeds lastiger legt Schalij uit. 'Het probleem is dat andere regio's een toename in patiënten hebben. Het is daarom altijd weer puzzelen om er voor te zorgen dat we goed het weekend in kunnen. We moeten met zijn allen de schouders eronder zetten, maar het vergt wel heel veel van de ziekenhuizen en met name het personeel.'

