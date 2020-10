Bekerwinst ADO laat sporen na: Del Fabro vervangt Bijen tegen PSV

ADO Den Haag wist zich deze week na 120 minuten voetbal en een strafschoppenreeks te plaatsen voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Dat de Haagse ploeg diep is gegaan blijkt daags voor de competitiewedstrijd met PSV. 'Amofa hebben we twee dagen moeten oplappen en twee nieuwe hamstrings gegeven', reageert trainer Aleksandar Rankovic gekscherend.

Het zorgt ervoor dat de Haagse trainer op bepaalde posities niet ruim in zijn keuze zit. Zo viel verdediger Peet Bijen tegen Sparta met een enkelblessure uit. Hij is de komende weken niet inzetbaar. Ook middenvelder Ravel Morrison haakte met een blessure af. Hij mist daardoor het duel tegen PSV. De inzetbaarheid van Lassana Faye is twijfelachtig. De linksback deed dan tegen Sparta niet mee, maar heeft zijn vinger gebroken en moet mogelijk onder het mes.

'Als je Elmkies aan het einde van de wedstrijd tegen Sparta ziet lopen dan was hij ook helemaal op. Del Fabro speelde woensdag na acht maanden weer eens een wedstrijd. Voor veel mensen zegt dat niet zo veel, maar na acht maanden weer een wedstrijd spelen, dat eist veel van je lichaam. Het is niet makkelijk om weer in je ritme te komen.'

Kansen in de omschakeling

PSV wist midweeks in de Europa League met 1-2 te winnen van Omonia Nicosia. In de competitie verloren de Eindhovenaren vorig week voor het eerst dit seizoen een duel. 'De mogelijkheden liggen voor ons in de omschakeling', zegt Rankovic. 'En ik denk spelhervattingen', waarmee de trainer van ADO nog even het doelpunt van doelman Luuk Koopmans tegen Sparta aanhaalt. 'Of de keeper mee gaat met corners? Wie weet.'

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen mochten de betaald voetbalclubs de afgelopen weken geen oefenwedstrijden organiseren. Daar komt nu verandering in. 'Ik heb de teammanager gelijk opdracht gegeven om zo snel mogelijk te gaan oefenen. De exacte eisen ken ik nog niet, maar we zoeken naar clubs dicht in onze buurt.'

Vermoedelijke opstelling

Dario del Fabro gaat de plek van de geblesseerde Peet Bijen innemen. Midweeks kreeg Milan van Ewijk rust, maar die keert weer terug in de ploeg. Omdat de inzet van Lassana Faye twijfelachtig is, is Boy Kemper zijn vervanger als linksback.