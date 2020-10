Schietbaan politie Den Haag dicht vanwege coronabesmettingen

De schietbaan in het opleidings- en trainingscentrum van de politie in Den Haag is gesloten, omdat meerdere docenten besmet zijn met corona. In trainingscentrum De Yp in Leidschenveen-Ypenburg worden dagelijks schiet- en fitheidstoetsen afgenomen bij agenten uit de hele regio. 'De trainingen zijn tijdelijk stilgelegd en de verplichte toetsen zijn verplaatst naar Alphen aan den Rijn', zegt een woordvoerder van de politie.

Meerdere docenten Integrale Beroepsvaardigheidstrainingen (IBT) zijn besmet met het coronavirus. 'Een docent liet zich testen na klachten en daarna bleken meerdere collega's te zijn besmet. Op de werkvloer komen collega's toch wel in aanraking met elkaar', zegt een woordvoerder. De politie heeft de schietbaan in het gebouw aan de A12 gesloten en alle trainingen zijn geschrapt.

In De Yp huist de politieacademie en dagelijks gebruiken tientallen agenten uit de regio de schietbaan en de sportzalen. De verplichte toetsen gaan door op een andere lokatie. 'Agenten hebben twee keer per jaar een schiettoets en een keer per jaar een fysieke vaardigheidstoets. Die toetsen zijn allemaal verplaatst naar de IBT-lokatie in Alphen aan den Rijn. We hopen over tien dagen weer open te kunnen.'

Aangepaste trainingen

De woordvoerder legt uit dat er sinds de eerste coronagolf aangepast wordt getraind en getoetst in De Yp. 'We trainen niet meer in grote ploegen en trainingen zijn aangepast en coronaproof gemaakt, dus we hebben geen aanwijzingen dat er agenten besmet zijn door de docenten.'