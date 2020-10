Werkstraf voor Naaldwijker die fraudeerde met coronasteun: 'Verwerpelijk'

De steunmaatregel van de overheid was bedoeld zodat ondernemers hun vaste lasten konden doorbetalen in het begin van de coronacrisis. Voornamelijk horecapersoneel en kappers maakten er gebruik van. Omdat de nood hoog was, lag de lat laag om steun te krijgen. 'Het was een snelle, eerste helpende hand', zei de officier van justitie.

Wie in aanmerking wilde komen moest voldoen aan vier eisen: voor 15 maart ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK), een omzetverlies van tenminste 4.000 euro, minimaal evenzoveel vaste lasten en het bedrijf mocht niet ingeschreven staan op het huisadres.

Voldeed niet

Verdachte Abdihakim O. voldeed aan geen van die voorwaarden. Zo zette hij een dag na de bekendmaking van de regeling zijn klusbedrijf bij de KvK om naar een kappersbedrijf dat ingeschreven stond op zijn huisadres, bij zijn moeder.

Nergens bleek uit dat het kappersbedrijf schade zou lijden. Sterker nog: er was helemaal geen kapsalon, bleek bij een huiszoeking. De enige omzet die O. had gedraaid met knippen was 10 euro voor twee klanten. Daarnaast ontving hij ook nog studiefinanciering en 29.000 euro uit zijn klusbedrijf nadat dit was omgezet naar een kapsalon.

Steun

Maar toch vroeg hij op 8 april de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) aan. O. hoorde in zijn omgeving verhalen over de de steun, vertelt zijn advocaat. 'Er is veel onduidelijkheid bij hem, of hij er recht op had.' Inmiddels heeft hij spijt: 'Hij ziet nu in dat hij te lichtvaardig heeft gedacht over de gevolgen.' De verdachte was vrijdag niet aanwezig bij de zitting in de rechtbank van Rotterdam. 'Hij voelde zich er niet senang bij.'

Het onderzoek naar O., die uit Somalië naar Nederland kwam als asielzoeker, begon met een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) dat er 4.000 euro was gestort op zijn studentenrekening. Dat bedrag was daarna in zijn geheel opgenomen en is nog steeds niet boven water.

'De staat opgelicht'

'Hij heeft door zijn handelen de staat opgelicht', vindt de officier van justitie. Hij verwijt de verdachte dat dit soort acties ervoor zorgen dat de staat straks strenger moet gaan controleren waardoor getroffen ondernemers langer op hun geld moeten wachten. Omdat O. in 2017 al eerder een werkstraf kreeg, eist hij een celstraf van twee maanden.

De rechter is het eens met de officier van justitie. 'De lat lag laag, dus dan mag je verwachten dat er prudent mee wordt omgegaan', zegt hij over de regeling. 'Misbruik daarvan is verwerpelijk', vindt de rechter. Hij legt een taakstraf van 180 uur op. Ook moet O. de 4.000 euro terugbetalen. Doet hij dat niet dan moet hij alsnog de cel in.

LEES OOK: Bezwaar maken loont: Haagse kantonrechter legt lagere coronaboetes op