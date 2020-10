Huisarts, virusbestrijder en ex-coronapatiënt: 'Optimistisch, maar hou je aan de regels'

Geconfronteerd met de levensbedreigende situatie waarin hij zich dit voorjaar bevindt, concludeert Hijman: 'Ik ben blij dat ik er nog ben.' Op 20 maart krijgt hij te maken met de eerste verschijnselen van wat later een coronabesmetting zal blijken: koorts en hevige hoofdpijn.

Marco Hijman | Foto: Mike Mourits

Een kleine week later denkt hij weer op te knappen, maar dat blijkt niet zo te zijn. 'Mijn vriendin vond dat ik een rare kleur kreeg in m'n gezicht en dat m'n nagels blauw werden. En binnen twee of drie uur lag ik op de intensive care aan de beademing.'

Dertien kilo lichter

Liefst vier weken lang wordt de werkvoorbereider bij een bouwbedrijf in een kunstmatige coma gehouden. Hijman is er op dat moment heel slecht aan toe. 'De artsen dachten een paar keer dat ik het niet zou halen. Of ik zonder dat ik het doorhad de dood in de ogen heb gekeken? Daar komt het wel op neer, ja.'

Zwaargehavend en dertien kilo lichter wordt hij na vier weken uit zijn coma gehaald. Naar eigen zeggen kan Hijman dan alleen zijn duim nog bewegen. Door intensief te revalideren werkt hij zich vanuit een rolstoel op naar een rollator, om uiteindelijk opnieuw te leren lopen. Inmiddels is hij grotendeels hersteld.

Verdeelde reacties

Hoe heftig ook, Hijmans verhaal staat niet op zich. Na ruim een halfjaar heeft het coronavirus in ons land al meer dan 7100 dodelijke slachtoffers geëist. Reden genoeg voor de Alphense huisarts Ruud Gebel om afgelopen weekend via Facebook mensen op te roepen de coronaregels te respecteren.

Huisarts Ruud Gebel | Foto: Mike Mourits

Het bericht levert hem bijna vijfhonderd verdeelde reacties op. 'Wat ik vooral duidelijk wilde maken, is dat het echt een verantwoordelijkheid van de mensen zelf is om zich aan de regels te houden. Want als we dat doen, dan zijn die strenge maatregelen niet nodig', zegt Gebel.

Italiaanse toestanden

'Uiteindelijk zijn de regels alleen maar bedoeld om te zorgen dat we niet overlopen in de zorg. En als we echt heel erg doorslaan, dan krijgen we Italiaanse toestanden, waarbij mensen niet meer worden opgenomen en naar huis worden gestuurd met een paar pilletjes. Dat willen we voorkomen.'

Er zitten gaatjes in mijn spreekuur, dat is vrij zeldzaam - huisarts Ruud Gebel

Hij merkt dat het in zijn huisartsenpraktijk aanzienlijk minder druk is, omdat mensen angst hebben om te komen. 'Er zitten gaatjes in mijn spreekuur, dat is vrij zeldzaam. Ik snap het wel, maar ons advies is: als je ernstige klachten hebt, maak alsjeblieft een afspraak. Desnoods via beeldbellen of telefonisch.'

'Anders dan epidemieën uit verleden'

'Wat deze pandemie zo moeilijk maakt, is dat je dit virus kan overdragen zonder dat je het zelf weet, want je bent nog niet ziek', verklaart Menzo Havenga, die is gespecialiseerd in het ontwikkelen van goedkope vaccins om virussen te bestrijden. 'Dat maakt deze pandemie anders dan epidemieën uit het verleden.'

Viroloog Menzo Havenga | Foto: Mike Mourits

Daarom wijst de Alphenaar - eigenaar van een Leids bedrijf in biotechnologie - erop dat het virus zich razendsnel kan verspreiden als mensen in groepen bij elkaar komen. 'Naleving van de regelgeving is absoluut cruciaal, wil je dit virus gezamenlijk onder controle houden', luidt zijn pleidooi.

Oude gewoontes oppakken

Er is volgens hem ook goed nieuws, namelijk dat wetenschappers veel vooruitgang boeken in de zoektocht naar een geschikt vaccin. 'Ze zijn bezig met de laatste testen. De verwachting is dat, als deze trend zich doorzet, in het tweede kwartaal van volgend jaar dit soort vaccins beschikbaar zullen zijn.'

Ook al klinkt dat bemoedigend, het baart Havenga zorgen dat er nog altijd geen medicijn is gevonden dat patiënten van de intensive care afhoudt. 'Zolang dat er niet is, kan het zomaar tot volgend jaar zomer duren voordat we weer langzaam kunnen beginnen met het oppakken van onze oude gewoontes.'

Tijdje volhouden

Ondanks zijn kritische Facebook-post is huisarts Gebel optimistisch. 'Nu ik hoor dat de maatregelen aanslaan, denk ik dat de meeste mensen het besef hebben dat we het gewoon maar een tijdje moeten volhouden. We kunnen er wel heel erg over klagen, maar daar trekt het virus zich bitter weinig van aan.'

Voormalig coronapatiënt Hijman: 'Natuurlijk is er licht aan het eind van de tunnel. Dat heb ik zelf meegemaakt.'

