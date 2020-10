Kunstcollectie restaurant Garoeda onder de hamer: 'Overal zit een verhaal in'

Garoeda was meer dan zeventig jaar een begrip in Den Haag, maar eind september bleek het restaurant failliet te zijn. Een doorstart zat er niet meer in, waardoor de inboedel van het restaurant geveild gaat worden.

De Jong is het hoofd van de kunstafdeling van BVA Auctions. Ze legt in Radio Westprogramma West Komt Thuis uit hoe zij bij de veiling betrokken raakte. 'We waren er in eerste instantie voor de horeca-inventaris. Mijn collega belde mij op en ik zei gelijk: maar dat is Garoeda, daar moeten wij ook naar toe. Daar moet een expert met een oog voor kunst ook naar kijken.'

Indonesische kunst

De Jong werd bij haar bezoek aan het restaurant niet teleurgesteld. 'Alles wat je met Indonesische kunst associeert, is er. Van de deur waar de houtsnijwerken zijn ingewerkt tot het uithangbord en de schilderijen binnenin het restaurant. Overal zit een verhaal in en alles is nu te koop. Dat gebeurt niet vaak, dat zo'n bijzondere geschiedenis te koop is.'

Mensen die interesse hebben in een van de kunstwerken kunnen vanaf vrijdagavond de collectie online inzien. De echte veiling begint maandag, waarbij BVA Auctions ook nog enkele kijkdagen organiseert. 'Helemaal coronaproof', benadrukt De Jong.

Onderdeel van de waarde

Volgens de expert is het zeker de moeite waard om ernaar te kijken. 'Ook ik rijd er een stukje voor om. Boven staan de grote Garoeda-beelden, die vind ik zelf heel bijzonder. Ze zijn een beetje gehavend omdat er vele, vele mensen voorbij zijn gelopen, maar voor mij is dat onderdeel van de waarde. Het hoort bij de geschiedenis van een een beeld.'

'Je neemt eigenlijk het restaurant mee naar huis. Al is het kookeiland iets te groot om in huis te zetten', zegt De Jong lachend. Maar verder is alles te koop, tot aan de menukaarten toe. 'Bekende kopstukken hebben hierop gekeken. Alexander Pechtold zei wel eens: "formeren is dineren", naar aanleiding van de vele diners bij Garoeda. En prinses Juliana en prins Bernhard kwamen er ook graag eten. Het is echt een bijzondere plek in Den Haag.'

