Beugelsdijk verliest rechtszaak tegen Albert Heijn: 'Foto op poster mag'

Beugelsdijk begon het proces na de plaatsjesactie van 2019. Mensen die boodschappen doen bij de supermarktketen kregen bij hun boodschappen per 10 euro vier voetbalplaatjes. Hiermee konden ze alle spelers uit de Eredivisie en het Nederlands vrouwenelftal sparen.

Om de actie meer bekendheid te geven heeft de Albert Heijn tijdens de actie ook posters gemaakt met enkele van de voetbalplaatjes. Deze werden in winkels opgehangen en gebruikt op de diverse social media-kanalen. Op deze posters stond ook de foto van Beugelsdijk.

Posters

De speler die toen nog in dienst was van ADO Den Haag, was het niet eens met het gebruik van zijn foto op de poster. De voetballers in de Eredivisie sluiten een cao af, waarin afgesproken is dat de spelers toestemming geven voor commerciële activiteiten zoals deze plaatjesactie. In de rechtszaak ging het daarom niet over de actie van de Albert Heijn zelf, maar alleen om de poster die de supermarktketen gebruikt.

Albert Heijn gebruikte ook posters waar steeds maar één voetbalplaatje in het groot op afgedrukt stond, waaronder die van Beugelsdijk. De voormalig ADO-speler beargumenteerde dat dit buiten de cao valt en dat er daarom een inbreuk werd gemaakt op zijn portretrecht.

Cultheld

De rechter ging hier niet in mee. Volgens de rechter moeten de plaatjes worden gezien als één geheel met de spaaractie en is het een redelijke vorm van promotie. In het vonnis staat dat de supermarktketen daarom ervan uit mocht gaan dat het de voetbalplaatjes als poster mocht gebruiken. Dat Beugelsdijk zelf zijn portretrecht exploiteert en geld verdiend met zijn status als cultheld doet hier voor de rechter niet in af.

Omdat Beugelsdijk in het ongelijk werd gesteld krijgt hij geen schadevergoeding van 15.000 euro zoals de voetballer had geëist. Wel moet de speler, die inmiddels bij Sparta speelt, de proceskosten betalen. Dit is een bedrag van 720 euro.

LEES OOK: Tom Beugelsdijk mogelijk binnenkort op de bank bij vierdeklasser: 'Hij is altijd welkom'