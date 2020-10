Westlander laat Wie is de Mol-winst verdubbelen

'Ik keek op Twitter en zag zoveel reacties op de donatie van Nikkie, dat ik dacht: waarom kunnen we daar als kijkers niet nog wat bovenop doen', vertelt de 22-jarige Lloyd Overvliet uit De Lier. 'Als we allemaal alleen al 1 euro doneren, komen we heel ver.'

Daarom besloot de Westlander om een tweetje de wereld in te gooien. 'Dat werd door het KWF opgepikt. Zij reageerden op mijn tweet dat ik een pot kon aanmaken. Vervolgens heeft Nikki het bericht zelf ook op haar social media-kanalen gepost. Daarna ging het heel hard.'

Drie keer verdubbeld

Inmiddels loopt de actie zo goed dat de winst al drie keer is verdubbeld. 'Ik sta nu op ruim 28.000 euro', vertelt Lloyd trots. 'Toen andere bekende Nederlanders en Nikkie zelf mijn oproep begonnen te delen, stroomden de donaties echt binnen. Mijn uiteindelijke doel is om de 30.000 euro te halen.'

Volgens de Westlander gaat dat lukken. 'De AVROTROS is ook begonnen met het veilen van spullen uit Wie is de Mol. De opbrengst daarvan is ook voor mijn pot.' Of Lloyd en Nikkie al contact hebben gehad? 'Nog niet, maar van het KWF hoorde ik wel dat haar management om mijn contactgegevens heeft gevraagd, dus wie weet.' De nuchtere Lierenaar wil overigens absoluut geen lof voor zijn actie hebben. 'Ik heb helemaal niks gedaan, behalve een oproep. Maar het is wel fijn dat alle kijkers het zo goed hebben opgepikt.'