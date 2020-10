Man in been gestoken op druk kruispunt in Delft

Een man is vrijdag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een steekpartij in Delft. Hij werd op het kruispunt van de Krakeelpolderweg en de Westlandseweg in zijn been gestoken en is naar het ziekenhuis gebracht.

Op foto's is te zien dat er bloed op de stoep ligt, met kleding ernaast. De politie laat weten dat het onderzoek naar de steekpartij in volle gang is. Er is nog niemand aangehouden en ook is er nog geen signalement van de dader of daders bekend.

Ook over de aanleiding is nog niets bekend. De man werd neergestoken op een druk kruispunt, pal tegenover het politiebureau en de ambulance- en brandweerkazerne in Delft.