Coronavirus: Burgemeesters willen algeheel vuurwerkverbod om corona

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog van maandag 2 november.

Burgemeesters willen algeheel vuurwerkverbod om corona

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, pleiten samen voor een algeheel vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. Zij willen dat het afsteken en de verkoop van rotjes en pijlen dit jaar niet doorgaat. 'Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een enorme druk op de hulpdiensten, het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee', zegt voorzitter Hubert Bruls namens de burgemeesters. De Tweede Kamer debatteert deze week over zo'n verbod.

Ruime meerderheid vindt negatief reisadvies een goed idee

Een ruime meerderheid van de Nederlanders steunt het kabinet als dat dinsdag een negatief reisadvies voor buitenlandse reizen in de kerstvakantie afkondigt. Dat meldt Hart van Nederland op basis van een eigen peiling onder ruim 2500 mensen.

87 procent van de Nederlanders vindt het een goed idee dat er een negatief reisadvies komt. 'Blijf gewoon in ons eigen land. Daar zijn zoveel mooie plaatsen', laat een van de respondenten weten. Een ander stelt: 'Als we van het virus willen afkomen, dan moeten we het samen doen.'

10 procent is het niet eens met het negatieve reisadvies en wil gewoon naar het buitenland kunnen reizen tijdens de kerst. Drie procent van de respondenten geeft aan geen mening te hebben over het onderwerp.

De Jonge: 'Voor meerdere regio's zijn er wel redenen voor zorg'

Het aantal besmettingen in Nederland is nog veel te hoog. Om die ernst kracht bij te zetten, schuift coronaminister Hugo de Jonge maandagavond aan bij het Veiligheidsberaad. Samen met de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's bespreken hij en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het coronavirus terug te dringen.

Volgens De Jonge lijkt de hoeveelheid nieuwe besmettingen te dalen, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft gelijk. 'De druk op de zorg is fors', aldus de minister. Tijdens de bijeenkomst bekijken de burgemeesters en de ministers of de cijfers echt dalen, of de afname snel genoeg gaat en welke maatregelen dit kunnen bespoedigen. 'Wij kijken wat er nodig is in het land.'

Dinsdag maakt het kabinet bekend welke maatregelen het worden. De Jonge wil niet ingaan of hij behalve aan landelijke ook aan regionale maatregelen denkt. 'Voor meerdere regio's zijn er wel redenen voor zorg.'

Deur ziekenhuis om 20.00 uur dicht 'voor de veiligheid'

Het HagaZiekenhuis in Den Haag sluit vanaf 20.00 uur de hoofdingang om de veiligheid te kunnen garanderen, dat zegt een woordvoerder. Zondagavond ging het mis bij de hoofdingang omdat een groep mensen afscheid wilde nemen van een overleden familielid. Zij mochten niet naar binnen. De politie moest er uiteindelijk aan te pas komen omdat de emoties hoog opliepen.

Kabinet wil groepsvorming en reisbewegingen verder beperken

Het kabinet overweegt nieuwe coronamaatregelen die de groepsgrootte moeten beperken, zoals het tijdelijk sluiten van musea, theaters en bioscopen. Ook andere gelegenheden waar veel mensen bij elkaar komen liggen op tafel, zoals pretparken, dierentuinen maar ook sportscholen. Dat zeggen ingewijden naar aanleiding van van berichtgeving door onder meer De Telegraaf. Alles wat ertoe kan leiden om groepen mensen en reisbewegingen te beperken, wordt bekeken, zeggen insiders.

Over nieuwe of aan te scherpen maatregelen is nog geen overeenstemming. Dinsdag neemt het kabinet een besluit en volgt een persconferentie. Met eventuele stevigere maatregelen wil het kabinet het aantal nieuwe besmettingen sneller omlaag krijgen dan nu het geval is. Zorgminister Hugo de Jonge zei vorige week dat de nu geldende maatregelen zoals de gesloten horeca, tot in december gaan duren. Maar dat was nog geen kabinetsbesluit.

Maandagavond overleggen de 25 veiligheidsregio's nog met justitieminister Ferd Grapperhaus over de situatie. Zondag overlegde een groot deel van het kabinet met RIVM-baas Jaap van Dissel over de ontwikkelingen. Er werd intensief gesproken over de sociale, economische en medische belangen die samenhangen met de coronamaatregelen.

Politie deelt 806 coronaboetes uit

De politie heeft in Nederland afgelopen week 806 boetes uitgeschreven aan mensen die zich niet aan de coronaregels hebben gehouden. Ook kregen 1013 mensen een waarschuwing, zo maakte de politie maandagmiddag bekend.

Aantal positieve coronatesten verder gedaald

Het aantal gemelde coronabesmettingen is maandag verder gedaald, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen zondagochtend en maandagochtend kwamen er bij het instituut 8306 meldingen binnen van positieve tests. Op zondag waren dat er 8736, zo blijkt uit bijgestelde cijfers.

De meldingen nemen de laatste dagen af. Op zaterdag ging het om 9819 meldingen en vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld. In de afgelopen zeven dagen zijn er bijna 67.000 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn ruim 368.000 Nederlanders positief getest.

Meer dan 2500 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot boven de 2500. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2545 mensen vanwege een coronabesmetting. Dat is 52 meer dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 239 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 191 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 48 naar 1958. Dat is het hoogste aantal sinds begin april.

De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 47 coronapatiënten opgenomen. Daarnaast hebben 43 mensen de ic verlaten, waardoor het totaal aantal coronapatiënten daar steeg met 4 naar 587. Ook daar is niet bekend hoeveel van de 43 zijn overleden en hoeveel terug naar een verpleegafdeling mochten.

In de afgelopen 24 uur zijn 37 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar.

'Ik moest de hele dag hoesten en proesten'

'De hele dag hoesten en proesten', zegt mevrouw Franzen. De 87-jarige vrouw woont in woonzorgcentrum Houthaghe in Den Haag en is net hersteld van het coronavirus. 'Ik heb veel gelezen en gebreid. Voor de rest niks. Het was vervelend, want je voelt je beperkt want je mag dit niet en dat niet. Je moet op je kamer blijven, maar voor de rest ging het goed.'

'De kinderen en kleinkinderen kwamen er niet in. Ze kwamen wel praten aan de deur en dan gingen ze weer. Je hebt toch angst. Ik wil nog een poosje hier blijven. Ik kan nou weer doen wat ik wil. Ik ben nog wel moe. Ik ga niet naar buiten toe, ik blijf binnen. Dan krijg ik het in ieder geval niet van buiten.'

In West Wordt Wakker sprak Radio West ook met een verpleegkundige en een andere bewoonster.

Nederland koopt meer dan negen miljoen Amerikaanse sneltesten

Het ministerie van Volksgezondheid heeft meer dan miljoen sneltesten gekocht van het Amerikaanse bedrijf BD. De testen geven binnen een kwartier de uitslag. De eerste 1,2 miljoen exemplaren zullen halverwege november worden geleverd.

De test van BD is een antigeentest, en Nederland is het eerste Europese land in Europa dat deze testen heeft gekocht. BD verwacht het laatste gedeelte van de bestelling in juni 2021 te leveren.

'Een leeg museum is wel treurig'

Ze hebben er allebei begrip voor, maar directeur van het Mauritshuis Martine Gosselink en Rob de Winter van het Museon vinden het wel heel jammer dat de musea waarschijnlijk de komende twee weken dicht moeten. 'Een leeg museum is wel treurig moet ik eerlijk zeggen', zegt Gosselink.

Het kabinet wil strengere maatregelen nemen in de strijd tegen het coronavirus, melden meerdere media maandagochtend. Een van de maatregelen zou zijn dat de musea, bioscopen en theaters voor twee weken dicht gaan. 'Als het gaat gebeuren dan is de teleurstelling enorm', aldus De Winter.

Ziekenhuisbed eerder vrij door thuismonitoring coronapatiënten

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft de afgelopen maanden 45 coronapatiënten vervroegd naar huis kunnen sturen dankzij monitoring op afstand. Zo komen sneller ziekenhuisbedden beschikbaar voor nieuwe patiënten met Covid-19. Het ziekenhuis noemt de ervaringen tot nog toe een succes.

Via een speciale app, die in juli werd geïntroduceerd, geven de patiënten twee keer per dag belangrijke gegevens door over hun fysieke toestand. Ze rapporteren klachten, lichaamstemperatuur en het zuurstofgehalte in hun bloed, dat ze meten met een zuurstofsaturatiemeter. De patiënten krijgen ook extra zuurstof mee naar huis, die ze zichzelf kunnen toedienen.

Gespecialiseerde verpleegkundigen, die op hun beurt onder supervisie staan van longartsen, bekijken de gegevens en nemen snel contact op als ze een verslechtering zien. "Dat werkt heel goed en ook de patiënten vinden de thuismonitoring prettig", aldus longarts Gea Helfrich. Ze legt uit dat de thuismonitoring geschikt is voor patiënten die stabiel en digitaal vaardig zijn. 'Het ziekenhuis blijft tot het einde van de thuismonitoring de hoofdbehandelaar, maar dan op afstand.'

Mensen in de zorg vragen met actie #ditismijnzorg om steun

Artsen, verplegers en anderen die in de zorg werken, vragen het publiek om steun. Ze beginnen maandag de campagne #ditismijnzorg, waarbij ze over hun werk vertellen en mensen vragen zich te houden aan de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus, zoals afstand houden en handen wassen.

Op duizenden plekken in Nederland zijn vanaf maandag posters van de actie te zien. Op een ervan staat bijvoorbeeld Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, die vraagt: 'Ik zorg voor de ic. Zorg jij voor een mondkapje?'

De actie wordt gevoerd omdat ziekenhuizen het weer heel druk hebben met de zorg voor coronapatiënten. 'Net als in het voorjaar piept en kraakt het bij artsen en verpleegkundigen. Ziekenhuizen lopen vol en we moeten reguliere zorg uitstellen om de stroom patiënten het hoofd te kunnen bieden. Dat levert veel stress op, slapeloze nachten, en artsen en verpleegkundigen die dreigen om te vallen', legt artsenfederatie KNMG uit. Bovendien hebben artsen en verpleegkundigen de laatste tijd te maken met "intimidatie en agressie van een kleine maar luidruchtige groep".

'Strengere coronamaatregelen in de maak'

Het kabinet wil strengere maatregelen nemen in de strijd tegen het coronavirus, meldt RTL Nieuws. Zo wil het kabinet de groepsgrootte verder beperken en moeten de musea, bioscopen en theaters tijdelijk dicht.

Met deze maatregelen wordt de huidige gedeeltelijke lockdown aangescherpt. De maatregelen zijn zondagmiddag tijdens een informeel overleg tussen de meest betrokken ministers op het Catshuis afgesproken. Maandag worden de maatregelen uitgewerkt; dinsdag volgt het officiële besluit en een persconferentie.

In de huidige plannen gaan musea, bibliotheken, bioscopen en theaters in ieder geval voor twee weken dicht. Ook zal het maximum aantal mensen dat samen op straat mag wordt verder verlaagd: van vier naar twee. De strengere maatregelen gaan waarschijnlijk vanaf donderdag in.

Verder willen de meest betrokken ministers onderzoeken of regionaal eventueel nog strengere maatregelen kunnen worden genomen. Daarbij wordt gedacht aan regionaal een avondklok invoeren of regionaal een gehele lockdown afkondigen.

Rode Kruis schaalt coronahulp Nederland op: 48 miljoen euro nodig

Het Rode Kruis schaalt de coronahulpverlening in Nederland nog verder op tijdens de tweede coronagolf. De organisatie ziet een toename in hulpvragen op gebied van voedsel, medische ondersteuning, onderdak en psychosociale hulp. Voor de hulpverlening is 48 miljoen euro nodig.

'We zitten middenin de tweede coronagolf en wij zien dat mensen in deze tijd banen verliezen, te weinig te eten hebben en soms zelfs geen dak boven het hoofd hebben', zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. 'We zien niet alleen dat de coronacrisis lang aanhoudt, maar ook dat de gevolgen van de crisis grote groepen hard treffen. Daarom schalen we onze hulpverlening substantieel op.'

Lang kabinetsberaad Catshuis, dinsdag besluiten over maatregelen

Een groot deel van het kabinet heeft zondag langdurig overlegd met RIVM-baas Jaap van Dissel over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het beraad op het Catshuis duurde van 14 tot 19 uur, langer dan gebruikelijk. Besluiten zijn er niet genomen, melden ingewijden, maar er is intensief gesproken over de economische, sociale en medische belangen die samenhangen met de coronamaatregelen. Het kabinet zal dinsdag knopen doorhakken en daarbij zijn scherpere maatregelen niet uitgesloten, aldus de insiders.

Dinsdagavond geven premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge daarover weer een persconferentie. Aan de orde zal waarschijnlijk komen dat mensen beter niet in het buitenland op vakantie kunnen gaan en de horecasluiting. De Jonge kondigde vorige week al aan dat de maatregelen tot in december zouden duren, maar dat was nog geen kabinetsbesluit. De premier zei dat het kabinet stap voor stap kijkt of er meer moet gebeuren dan het pakket maatregelen dat de afgelopen maand al werd ingevoerd.

