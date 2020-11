Coronavirus: 'Strengere coronamaatregelen in de maak'

Mark Rutte overlegde zondag in het Catshuis over of er dinsdag nieuwe maatregelen moeten worden aangekondigd | Foto: ANP

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog van maandag 2 november.

Mensen in de zorg vragen met actie #ditismijnzorg om steun

Artsen, verplegers en anderen die in de zorg werken, vragen het publiek om steun. Ze beginnen maandag de campagne #ditismijnzorg, waarbij ze over hun werk vertellen en mensen vragen zich te houden aan de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus, zoals afstand houden en handen wassen.

Op duizenden plekken in Nederland zijn vanaf maandag posters van de actie te zien. Op een ervan staat bijvoorbeeld Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, die vraagt: 'Ik zorg voor de ic. Zorg jij voor een mondkapje?'

De actie wordt gevoerd omdat ziekenhuizen het weer heel druk hebben met de zorg voor coronapatiënten. 'Net als in het voorjaar piept en kraakt het bij artsen en verpleegkundigen. Ziekenhuizen lopen vol en we moeten reguliere zorg uitstellen om de stroom patiënten het hoofd te kunnen bieden. Dat levert veel stress op, slapeloze nachten, en artsen en verpleegkundigen die dreigen om te vallen', legt artsenfederatie KNMG uit. Bovendien hebben artsen en verpleegkundigen de laatste tijd te maken met "intimidatie en agressie van een kleine maar luidruchtige groep".

'Strengere coronamaatregelen in de maak'

Het kabinet wil strengere maatregelen nemen in de strijd tegen het coronavirus, meldt RTL Nieuws. Zo wil het kabinet de groepsgrootte verder beperken en moeten de musea, bioscopen en theaters tijdelijk dicht.

Met deze maatregelen wordt de huidige gedeeltelijke lockdown aangescherpt. De maatregelen zijn zondagmiddag tijdens een informeel overleg tussen de meest betrokken ministers op het Catshuis afgesproken. Maandag worden de maatregelen uitgewerkt; dinsdag volgt het officiële besluit en een persconferentie.

In de huidige plannen gaan musea, bibliotheken, bioscopen en theaters in ieder geval voor twee weken dicht. Ook zal het maximum aantal mensen dat samen op straat mag wordt verder verlaagd: van vier naar twee. De strengere maatregelen gaan waarschijnlijk vanaf donderdag in.

Verder willen de meest betrokken ministers onderzoeken of regionaal eventueel nog strengere maatregelen kunnen worden genomen. Daarbij wordt gedacht aan regionaal een avondklok invoeren of regionaal een gehele lockdown afkondigen.

Rode Kruis schaalt coronahulp Nederland op: 48 miljoen euro nodig

Het Rode Kruis schaalt de coronahulpverlening in Nederland nog verder op tijdens de tweede coronagolf. De organisatie ziet een toename in hulpvragen op gebied van voedsel, medische ondersteuning, onderdak en psychosociale hulp. Voor de hulpverlening is 48 miljoen euro nodig.

'We zitten middenin de tweede coronagolf en wij zien dat mensen in deze tijd banen verliezen, te weinig te eten hebben en soms zelfs geen dak boven het hoofd hebben', zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. 'We zien niet alleen dat de coronacrisis lang aanhoudt, maar ook dat de gevolgen van de crisis grote groepen hard treffen. Daarom schalen we onze hulpverlening substantieel op.'

Lang kabinetsberaad Catshuis, dinsdag besluiten over maatregelen

Een groot deel van het kabinet heeft zondag langdurig overlegd met RIVM-baas Jaap van Dissel over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het beraad op het Catshuis duurde van 14 tot 19 uur, langer dan gebruikelijk. Besluiten zijn er niet genomen, melden ingewijden, maar er is intensief gesproken over de economische, sociale en medische belangen die samenhangen met de coronamaatregelen. Het kabinet zal dinsdag knopen doorhakken en daarbij zijn scherpere maatregelen niet uitgesloten, aldus de insiders.

Dinsdagavond geven premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge daarover weer een persconferentie. Aan de orde zal waarschijnlijk komen dat mensen beter niet in het buitenland op vakantie kunnen gaan en de horecasluiting. De Jonge kondigde vorige week al aan dat de maatregelen tot in december zouden duren, maar dat was nog geen kabinetsbesluit. De premier zei dat het kabinet stap voor stap kijkt of er meer moet gebeuren dan het pakket maatregelen dat de afgelopen maand al werd ingevoerd.

