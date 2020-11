Coronavirus: Chirurgisch mondmasker verplicht in Alrijne

Aantal nieuwe positieve tests daalt tot onder de 8000

Het aantal gemelde coronabesmettingen is dinsdag verder gedaald, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er bij het instituut 7776 meldingen binnen van positieve tests. Op maandag waren dat er 8305. De meldingen nemen al een aantal dagen af. Vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld.

In de afgelopen zeven dagen zijn er ruim 64.000 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn er bijna 376.000 Nederlanders positief getest.

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 113 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Maandag werd bekend dat 29 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

Ruim 3000 boetes voor niet dragen mondkapjes in ov

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer op 1 juni zijn 3034 reizigers beboet voor het niet dragen van een mondkapje. Vooral de afgelopen maand heeft het Openbaar Ministerie veel meer mondkapjesboetes afgehandeld, want eind september stond de teller nog op 1641.

Het OM heeft sinds het begin van de coronacrisis in maart 17.480 coronaboetes opgelegd vanwege overtreding van de noodverordeningen. In totaal kreeg het OM 24.430 processen-verbaal binnen van politieagenten of boa’s. Die worden door het OM beoordeeld, voordat er een strafbeschikking in de vorm van een geldboete volgt. Een deel moet nog worden beoordeeld. Een ander deel is teruggestuurd naar de politie of boa met het verzoek het proces-verbaal aan te vullen. Dat gebeurt bij gemiddeld 44 procent van de boetes.

Meer dan honderd extra opnamen in ziekenhuizen voor corona

Het totaalaantal in een ziekenhuis opgenomen coronapatiënten bedraagt dinsdag 2653, 108 meer dan maandag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van deze patiënten liggen er 2044 op een verpleegafdeling en dus buiten de intensive care, 86 meer dan gisteren. Op de ic liggen 609 Covidpatiënten (waarvan 2 in Duitsland), 22 meer dan de dag ervoor.

Er liggen 449 patiënten om andere redenen dan corona op de ic, 34 meer dan gisteren. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 1058 (waarvan 2 in Duitsland), 56 meer dan de vorige dag.

Corona-persconferentie in acht talen te zien op NPO Start

De persconferenties van het kabinet over het coronavirus zijn ook te volgen voor anderstaligen. De publieke omroep gaat ze in acht verschillende talen beschikbaar maken op NPO Start. Op die manier kunnen mensen die de Nederlandse taal niet spreken zich beter laten informeren over de coronamaatregelen.

De persconferenties worden vertaald in gesproken versies in het Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya (dat wordt gesproken in Eritrea), Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi (veel gesproken door mensen afkomstig uit bijvoorbeeld Iran en Afghanistan) en Engels. De eerste vertalingen van de persconferentie van dinsdagavond zijn vanaf woensdagmiddag te zien op NPO Start.

Alrijne verscherpt coronavoorschriften

Iedereen binnen het Alrijne-ziekenhuis moet voortaan verplicht een chirurgisch mondmasker dragen. 'Dat geldt voor medewerkers, bezoekers en patiënten die het ziekenhuis binnenkomen', laat het ziekenhuis op de website weten. 'Tot aan de ingang draagt u een eigen mondmasker. Bij de ingang krijgt u dit extra beschermend mondmasker van ons. Een eigen mondmasker in ons ziekenhuis dragen is niet toegestaan. Zo doen we er samen alles aan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.'

AFM waarschuwt voor 'stilte voor de storm' in coronacrisis

Het gaat ondanks de coronacrisis nog redelijk goed met de Nederlandse economie, maar volgens topvrouw Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is dit waarschijnlijk "een stilte voor de storm". De kans is volgens de toezichthouder aanzienlijk dat de coronacrisis leidt tot blijvende economische schade en langdurige effecten op de arbeidsmarkt.

Van Veldhoven: 'Over twee weken duidelijkheid over vuurwerkverbod'

Het kabinet komt over een week of twee met meer duidelijkheid over een tijdelijk vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) dinsdag. Maandagavond pleitten de 25 burgemeester die samen het Veiligheidsberaad vormen voor die maatregel. GroenLinks en Partij voor de Dieren kwamen vorige week met dat plan. Het moet de zorg en de hulpdiensten dit jaar ontlasten, die vanwege de coronacrisis al onder zware druk staan.

Archieffoto vuurwerk | Foto: Tom van der Horst

'Houd podia, musea en bibliotheken open voor lokaal publiek'

Houd musea, podia en bibliotheken open voor bezoekers uit de regio. Die oproep doet de culturele sector aan het kabinet, meldt belangenorganisatie Kunsten '92.

De culturele instellingen lopen vooruit op de persconferentie van dinsdagavond, waarin het kabinet vermoedelijk weer nieuwe coronamaatregelen aankondigt. Mogelijk gaat het ook om een tijdelijke sluiting van musea, theaters, bioscopen, pretparken en dierentuinen. De culturele organisaties willen bezoekers in hun omgeving 'een lichtpunt blijven bieden in een buitengewoon zware tijd, een basisvoorziening met grote impact op het welzijn en de mentale fitheid van ons allen'. Hiermee willen ze ook de mogelijkheid bieden aan artiesten en kunstenaars om op te blijven treden voor een livepubliek.

Bioscopen willen extra financiële steun vanwege coronavirus

De bioscoopbranche wil extra financiële steun vanwege de coronacrisis. Als inderdaad wordt besloten dat de zalen weer worden gesloten dan gaan de bioscopen en filmtheaters omvallen in de komende periode, meldt de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) dinsdag. Verschillende sectoren, zoals evenementen en vrijetheaterproducenten, hebben extra steun gekregen. 'Helaas geldt dit niet voor de bioscopen terwijl bioscopen extra financiële ondersteuning heel hard nodig hebben. Wij roepen de politiek op om de bioscopen extra financieel te ondersteunen juist nu de bioscopen het zo hard nodig hebben!'

Onderwijsminister Arie Slob uit quarantaine

Onderwijsminister Arie Slob mag weer uit quarantaine. Hij twittert: 'Quarantaine is weer voorbij. Gelukkig niet ziek geworden.' Hij bedankt mensen 'voor al het meeleven'. Slob moest op 26 oktober in thuisisolatie gaan omdat toen bleek dat hij meer dan een kwartier in contact was geweest met een medewerker die met het coronavirus besmet bleek te zijn. Hij maakte het nieuws bekend tijdens de behandeling van de Mediawet. Het debat werd daarop geschorst.

Campagne 'Den Haag tegen corona'

Deze dinsdag start de campagne ‘Den Haag tegen corona’. Een campagne van Den Haag voor Den Haag. Bekende en onbekende Hagenezen en Hagenaars laten zien op welke manier coronaregels moeten worden nageleefd. Samen met maatschappelijke en lokale boegbeelden, zoals burgemeester Jan van Zanen, jongerenwerker Umit Colgecen en sociaal ondernemer Petra Brekelmans, wordt het goede voorbeeld gegeven. In deze Haagse campagne, met passende en herkenbare boodschappen voor de verschillende groepen en gemeenschappen, plekken en situaties, wordt aandacht gegeven aan goede voorbeelden en initiatieven die Den Haag rijk is. De campagne is mede op basis van inzichten van de gedragsunit van het RIVM ontwikkeld.

GGD meet nu ook in riool of het virus rondwaart

Het kabinet heeft er sinds vandaag een belangrijke graadmeter voor het coronavirus bij. Behalve de testuitslagen van de GGD'en en patiëntenaantallen in ziekenhuizen geeft nu ook het riool weer hoe het virus zich verspreidt, schrijft Trouw.

Al in het voorjaar was duidelijk dat het riool een bron van informatie kon zijn. Besmette personen hebben niet alleen virusdeeltjes in hun neus of longen, maar ook in hun ontlasting. Vaak al één of twee dagen voordat de eerste klachten zich uiten. Metingen signaleerden al een uitbraak toen de eerste geïnfecteerden zich nog bij de GGD moesten melden.

Ministerie houdt verslagen van het OMT nog geheim

De interne discussies en vergaderverslagen van de belangrijkste corona-adviseur van het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT), blijven geheim. Hoewel het OMT kritisch kijkt naar de eigen transparantie en de verwevenheid met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, worden notulen niet openbaar. Dat schrijft het AD.

Kamer buigt zich over aanvullende coronasteun voor bedrijven

De Tweede Kamer buigt zich dinsdag over een nieuw steunpakket van een half miljard euro voor bedrijfstakken die hard geraakt worden door de aangescherpte coronamaatregelen. De ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) komen de plannen verdedigen.

De tegemoetkoming in de vaste lasten waar direct getroffen ondernemers al langer aanspraak op kunnen maken, wordt breder beschikbaar gesteld. Ook bedrijven die indirect last hebben van de coronamaatregelen, mogen er nu een beroep op doen.

Kabinet besluit dinsdag over extra coronamaatregelen

Het kabinet besluit dinsdag welke extra maatregelen het neemt om het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus sneller terug te dringen. De meest bij de crisis betrokken ministers komen daarvoor in de middag bijeen. Daarna zullen premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de aanscherpingen bekendmaken tijdens een persconferentie om 19.00 uur.

Het aantal nieuwe besmettingen is de laatste drie dagen iets gedaald maar het aantal mensen dat in het ziekenhuis terechtkomt met Covid-19 stijgt nog steeds. Dat wil het kabinet volgens ingewijden sneller omlaag krijgen zodat de zorginstellingen meer lucht krijgen. Ook kunnen ze dan de gewone zorg sneller weer opschalen.

Waarschijnlijk daalt aantal nieuwe coronagevallen licht

In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer evenveel coronagevallen vastgesteld als in de week ervoor, en vermoedelijk zelfs iets minder. Het zou de eerste daling in twee maanden zijn. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dan wordt ook bekend hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn gemeld, en of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt.

Het RIVM meldde vorige week dinsdag dat het in zeven dagen tijd 67.542 meldingen van positieve coronatests had gekregen. In de zes dagen na die update zijn 56.340 nieuwe gevallen aan het licht gekomen. Dat doet vermoeden dat het weekcijfer dinsdag uitkomt op ongeveer 65.000.

Winkelverkopen breken record door corona

De omzet in de detailhandel is nog niet eerder zo snel gegroeid. De verkopen van winkeliers stegen in het derde kwartaal met ruim negen procent. Dat is de snelste kwartaalgroei sinds 2005, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze cijfers begon bij te houden. Onder meer doe-het-zelf-zaken, foodwinkels en meubelzaken profiteerden van extra verkopen doordat consumenten door de coronapandemie meer thuis waren.

'Nauwelijks meer mensen door corona in geestelijke nood'

Het aantal mensen dat in psychische nood verkeert is nauwelijks gestegen door de coronacrisis. Dat zegt ggz-onderzoeker Bauke Koekkoek in een interview met NRC. 'Corona is een maatschappelijke crisis waar iedereen mee te maken heeft", zegt Koekkoek, die ook lector onbegrepen gedrag en samenleving en crisisverpleegkundige is. "Maar dat betekent niet dat we nu allemaal psychische stoornissen krijgen.'

Burgemeesters willen algeheel vuurwerkverbod vanwege corona

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, pleiten samen voor een algeheel vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. Zij willen dat het afsteken en de verkoop van rotjes en pijlen dit jaar niet doorgaat. 'Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een enorme druk op de hulpdiensten, het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee', zegt voorzitter Hubert Bruls namens de burgemeesters.

De Tweede Kamer debatteert deze week over zo'n verbod. Het kabinet hoopt hiermee de door corona overbelaste zorg te ontzien. 'Het wordt een ongewisse jaarwisseling. Deze maatregel helpt om iets meer rust te brengen. Ook voor de ziekenhuizen en huisartsen, want hierdoor krijgen zij minder patiënten binnen', stelt Bruls, die zelf burgemeester van Nijmegen is.

Ruime meerderheid vindt negatief reisadvies een goed idee

Een ruime meerderheid van de Nederlanders steunt het kabinet als dat dinsdag een negatief reisadvies voor buitenlandse reizen in de kerstvakantie afkondigt. Dat meldt Hart van Nederland op basis van een eigen peiling onder ruim 2500 mensen.

87 procent van de Nederlanders vindt het een goed idee dat er een negatief reisadvies komt. 'Blijf gewoon in ons eigen land. Daar zijn zoveel mooie plaatsen', laat een van de respondenten weten. Een ander stelt: 'Als we van het virus willen afkomen, dan moeten we het samen doen.'

10 procent is het niet eens met het negatieve reisadvies en wil gewoon naar het buitenland kunnen reizen tijdens de kerst. Drie procent van de respondenten geeft aan geen mening te hebben over het onderwerp.

