Coronavirus: Economische klap Nederland grootste sinds WOII'

Met lockdown bedreigde regio's kijken cijfers nog even aan

De drie veiligheidsregio's waar volgens premier Mark Rutte een regionale lockdown dreigt, hopen dat de besmettingscijfers de komende dagen gaan dalen. In Twente is de laatste dagen een 'stevig dalende lijn' te zien die zich hopelijk doorzet, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hopen op zo'n daling. De besmettingscijfers in Twente, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid waren de afgelopen dagen zeer hoog in vergelijking met de rest van het land.

Moody's: economische klap Nederland grootste sinds WOII

De Nederlandse economie zal dit jaar met vijf procent krimpen. Dat is met afstand de grootste economische klap sinds de Tweede Wereldoorlog, zo zeggen analisten van Moody's. De firma benadrukt dat een rapport geen nieuw oordeel over de kredietwaardigheid van Nederland betreft. Nederland heeft het hoogst mogelijke rapportcijfer, met een stabiele prognose.

De particuliere consumptie en netto-uitvoer in ons land zullen het meest getroffen worden door de coronacrisis, aldus de kenners. Dat komt door een groot aantal binnenlandse beperkingen en een vertraging van de wereldwijde vraag. Stimuleringsmaatregelen van de overheid geven daarbij nog enige lucht en zijn feitelijk de enige motor voor groei.

'Ook groep sporters blijft na corona lang klachten houden'

Waar het aantal coronagevallen bij de meeste selecties in de eredivisie voetbal tot voor kort vrij beperkt bleef, gaat het de laatste weken hard. Sommige voetballers keren na een aantal dagen alweer terug in de selectie, anderen staan twee weken of zelfs langer aan de kant.

Bob van den Berg, longarts bij het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam, is bezig met een onderzoek onder (top)sporters die corona hebben gehad. 'Er zijn sporters die geen symptomen vertonen en ook sporters die even ziek zijn en daarna weer opknappen', vertelt hij. 'Maar er is ook een aanzienlijke groep sporters die wel lang klachten blijft houden. Sporters die moe zijn, last hebben van kortademigheid en waar een sterk verval van de conditie zichtbaar is. We hebben vooralsnog, na eerste bevindingen, geen beschadigingen aan longen kunnen vaststellen.'

Meer inzicht in rioolwatercijfers op coronadashboard

De informatie op het coronadashboard over het rioolwateronderzoek dat de waterschappen en het RIVM uitvoeren is verbeterd. Per regio wordt nu gemeld hoeveel virusdeeltjes zijn aangetroffen, omgerekend naar 100.000 inwoners in plaats van per milliliter rioolwater. Ook is de herkomst van het rioolwater beter in beeld. De rioolwatermetingen van verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s kunnen nu worden vergeleken. Bovendien is beter in beeld gebracht welk deel van het rioolwater afkomstig is van huishoudens, en welk deel van bijvoorbeeld industriewater of regenwater.

Ook gratis mondkapjes voor minima in Midden-Delfland

Niet alleen in Westland, ook in Midden-Delfland worden mondkapjes beschikbaar gesteld voor inwoners die wat minder bedeeld zijn. In Midden-Delfland neemt de lokale CDA-fractie het voortouw, meldt mediapartner WOS. De partij heeft zelf uitwasbare kapjes ingekocht en reikt deze woensdag uit aan Stichting Welzijn Midden-Delfland, die de mondkapjes vervolgens kan gaan uitdelen onder minima. Het idee is dat de mondkapjes de ergste spetters tegenhouden, bij bijvoorbeeld niesen en hoesten. Zo zou het coronavirus zich minder makkelijk kunnen verspreiden.

Bijna 6,5 miljoen mensen zagen coronapersconferentie

Bijna 6,5 miljoen mensen hebben dinsdag naar de persconferentie gekeken van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat tonen cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO) aan. Bijna 4,5 miljoen mensen zagen de bijeenkomst, waar strengere maatregelen werden aangekondigd, op NPO1. Zo'n 1,65 miljoen mensen keken via RTL4 en 347.000 kijkers schakelden in op SBS6. Het was het best bekeken programma van de avond.

Weinig progressie bij leerlingen basisschool tijdens lockdown

Nederlandse basisschoolleerlingen hebben 'weinig tot geen progressie' geboekt in de maanden dat de scholen dicht waren vanwege corona. Kinderen van laagopgeleide ouders scoorden het slechtst. Dit concluderen onderzoekers van Oxford University na analyse van toetsresultaten van leerlingen van circa vijftien procent van de Nederlandse basisscholen, schrijft de Volkskrant.

Onderzoek: 2200 coronadoden te linken aan slechte luchtkwaliteit

Van de Nederlandse coronasterfgevallen kan ongeveer negentien procent worden toegeschreven aan een slechte luchtkwaliteit. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 2200 doden. De fysieke gesteldheid van deze slachtoffers was al slecht door luchtvervuiling. Mede daardoor werd het coronavirus hen fataal. Dat stellen Duitse onderzoekers van het Max Planck Instituut in Mainz in het AD.

'Mensen in gebieden met meer luchtvervuiling hebben vaker last van chronische aandoeningen, zoals COPD, longontsteking, kanker en hart- en vaatziekten', zegt Jos Lelieveld, een Nederlandse professor atmosferische chemie die aan het hoofd staat van het instituut. 'Dit zijn typisch aandoeningen die veel overlap hebben met een zwaarder verloop van Covid-19.'

Kabinet akkoord met KLM-plan, steun van 3,4 miljard beschikbaar

Het kabinet stemt in met het herstructureringsplan dat de KLM heeft opgesteld om de komende jaren een verlaging in de kosten van 15 procent te realiseren. Daarmee kan de luchtvaartmaatschappij een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro krijgen dat de overheid en banken beschikbaar hebben gesteld. De ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) hebben dat dinsdagavond aan de Tweede Kamer laten weten.

'Kabinet neemt terecht nieuwe coronamaatregelen'

Liefst tachtig procent van de Nederlanders vindt het terecht dat het kabinet met nieuwe coronamaatregelen is gekomen. Een aantal respondenten pleit zelfs voor een totale lockdown, meldt Hart van Nederland op basis van een representatief onderzoek onder 2500 mensen. Uit datzelfde onderzoek komt naar voren dat zeventien procent het niet eens is met de strengere maatregelen.

