Coronavirus: Aantal patiënten in ziekenhuizen daalt, minder dan 7000 nieuwe besmettingen

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog van donderdag 5 november.

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuis is voor de tweede dag op rij gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2512 mensen op de verpleegafdelingen en intensive cares, 60 minder dan op woensdag en 141 minder dan op dinsdag.

'Uitstekend nieuws', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende tijd langzaam verder kan dalen. Maar het zal volgens Kuipers nog weken tot maanden duren voor de zorg weer terug op het normale niveau is.

Aantal nieuwe coronagevallen minder dan 7000

Het aantal gemelde nieuwe coronabesmettingen is donderdag tot onder de 7000 gedaald, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er bij het instituut 6996 meldingen binnen van positieve tests. In het voorgaande etmaal ging het om 7646 nieuwe gevallen. Het waren er aanvankelijk 7657, maar dat is donderdag bijgesteld.

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 87 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Woensdag werd bekend dat 106 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

Zorgbonus voor alle medewerkers HMC

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft donderdag de zorgbonus van duizend euro netto toegekend voor alle medewerkers van HMC. Alle HMC-medewerkers die tijdens de eerste coronagolf hebben gewerkt, ontvangen binnenkort de zorgbonus op hun rekening. Het gaat in totaal om 3900 medewerkers in loondienst van HMC en driehonderd externe medewerkers die bijvoorbeeld als uitzendkracht of ZZP-er werkzaam zijn geweest tussen 1 maart en 1 september.

Daniëlle Horbach, lid van Raad van Bestuur van HMC, is verheugd dat het ministerie de aanvraag voor de bonus van HMC heeft toegekend. 'We leveren onze zorg met liefde en lef toen en ook weer nu, voor én achter de schermen. Het is fantastisch dat dit wordt beloond. Door deze toekenning worden de zichtbare helden, maar ook de onzichtbare helden van HMC, zoals onze schoonmakers en onze medewerkers in het lab of ICT, beloond voor hun harde werken', zegt Horbach. 'Het is zeer verdiend.'

Lockdown zorgt voor minder werk bij bergers Randstad

Bergers in de Randstad hebben door de tweede lockdown aanzienlijk minder werk te doen. Het aantal auto's dat geborgen moet worden is met ongeveer een derde gedaald, zegt branchevereniging VBM tegen BNR. Volgens voorzitter Rob de Jong van VBM is dat te wijten aan thuiswerken. 'Daar waar veel kantoorlocaties zijn, loopt het hard terug, terwijl in het oosten van het land die meldingen vrijwel niet teruglopen.'

Wegen worden naar verwachting drukker ondanks corona

Ondanks de coronacrisis wordt het naar verwachting drukker op de weg. In 2025 rijdt er tussen de vijf en tien procent meer verkeer dan in 2019, afhankelijk van of de huidige dip in het verkeer dieper wordt of het weer aantrekt. Dat verwachten onderzoekers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanwege de coronacrisis is er nu minder verkeer, onder meer omdat veel mensen thuiswerken. De onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwachten dat mensen dit ook de komende jaren gaan doen. Dat het verkeer desondanks toeneemt, komt vooral door de naar verwachting aantrekkende economie en de groeiende bevolking.

Haagse boa's krijgen coronabonus

De buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) in Den Haag kunnen een coronabonus verwachten. De gemeente is van plan een bedrag van 300 euro netto uit te keren aan de ongeveer 250 handhavers. Eerder kondigde Amsterdam al aan dat haar boa's een bonus zouden krijgen.

'Haagse handhavers zijn dag en nacht in touw, zij doen goed en belangrijk werk. Want naast het handhaven op leefbaarheid, handhaven zij nu ook op volksgezondheid. Daar hebben we grote waardering voor, we hebben hen hard nodig in deze tijd. Met een bonus laten we dat ook zien', laat de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (Handhaving, CDA) weten. Hij gaat op zoek naar het geld voor de regeling. De boa-bonus kost Den Haag ongeveer 120.000 euro.

Kamer niet te spreken over kabinetsplan voor avondklok

Als het kabinet een regionale avondklok wil instellen als coronamaatregel, dan moet de Tweede Kamer zich daarover kunnen uitspreken. Dat vindt Rob Jetten van regeringspartij D66. Het kabinet overweegt een volledige lockdown in enkele regio's als daar het aantal besmettingen met het coronavirus niet omlaag gaat. Onderdeel van de lockdown zou het instellen van een avondklok kunnen zijn.

Ook andere partijen hebben er weinig begrip voor dat de Kamer op deze manier zou worden omzeild. 'We hebben lang gesproken over de coronawet die alle maatregelen van een juridische basis moest voorzien', zegt Attje Kuiken van de PvdA. 'In geen enkele versie van die wet stond iets over een avondklok.' Het voornemen van het kabinet vindt ze "onbegrijpelijk'.

GroenLinks en de SP zien het evenmin zitten. GL vindt een avondklok een stap 'die je alleen in uiterste noodzaak en heel goed onderbouwd kan inzetten'. 'Als het kabinet dit wil kan ze dat gewoon voorleggen aan de Tweede Kamer', stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak. 'In plaats van gebruik te maken van een vreemde noodwet.' PVV-leider Geert Wilders was woensdag tijdens het coronadebat al zeer kritisch over het voornemen van de regering. 'Buitenproportioneel' noemde hij het, en hij riep het kabinet op af te zien van de invoering van een avondklok.

Leidschendam-Voorburg steunt horecaondenemers

De gemeente Leidschendam-Voorburg staat tijdelijke terrasuitbreidingen tot 1 maart 2021 toe met een versnelde procedure. Hiermee wil de gemeente horecaondernemers ondersteunen om na de lockdown de winterperiode goed door te komen, zodat werkgelegenheid en levendigheid behouden blijven. 'We denken en werken mee daar waar mogelijk, alles om ervoor te zorgen dat we deze periode met elkaar doorkomen', vertelt wethouder Economie Astrid van Eekelen. 'Als een overkapping mogelijk is kan de ondernemer een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten.'

Alle prostitutieramen moeten twee weken dicht

Alle prostitutieramen in Nederland moeten vanwege de nieuwste coronamaatregelen in elk geval de komende twee weken gesloten blijven. De ramen met de rode lampen vallen onder het begrip seksinrichting, net als seksclubs, privéhuizen en erotische massagesalons. Dat staat in een toelichting van de rijksoverheid op de nieuwe noodverordening die sinds woensdagavond in alle veiligheidsregio's geldt.

Brussel: herstel Nederlandse economie gaat jaren duren

De Nederlandse economie heeft waarschijnlijk nog jaren nodig om te herstellen van de coronacrisis. Volgens de Europese Commissie ligt het niet in de verwachting dat de omvang van de economie eind 2022 weer terug is op het pre-crisisniveau. In Europa als geheel is sprake van een vergelijkbaar beeld.

Volgen de zogeheten herfstprognose van Brussel krimpt de Nederlandse economie dit jaar wel iets minder hard dan voorzien. Maar daar staat tegenover dat er volgend jaar ook minder krachtig herstel valt te verwachten.

'Café-eigenaren hardst geraakt door coronamaatregelen'

Van alle horecaondernemers worden de eigenaren van cafés relatief gezien het hardst geraakt door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat komt naar voren uit onderzoek van de bank Knab, die de transacties van 1300 horecaondernemers onderzocht. Sinds het begin van de eerste lockdown in maart tot en met de recente sluiting eind oktober zag de horeca de inkomsten in doorsnee met achttien procent dalen. Kroegbazen moest het gemiddeld met bijna een kwart minder aan opbrengsten doen.

Dat cafés harder worden geraakt, ligt volgens de onderzoekers onder meer aan de beperkte mogelijkheid om terug te vallen op afhaal- en bezorgdiensten. Verder liepen de kroegen inkomsten mis op lucratieve dagen als Koningsdag en de feestdagen in mei.

Kabinet wil noodtoestandwet gebruiken voor avondklok

Het kabinet wil de noodtoestandwet gebruiken om een avondklok mogelijk te maken. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om de wet Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag. Met artikel 8 uit die wet kan de minister van Justitie de bevoegdheid krijgen om een avondklok in te stellen. Volgens een woordvoerder van het ministerie betekent een instelling van een avondklok op deze manier niet dat er dan ook een noodtoestand wordt afgekondigd.

Daarnaast zou het eerst zeker moeten zijn dat er geen ander, minder zwaar middel is om de coronabesmettingen terug te dringen. Ook moet goed worden afgebakend waar en hoelang de avondklok gaat gelden.

AstraZeneca op koers met publicatie testresultaten coronamiddel

Farmaceut AstraZeneca verwacht nog altijd aan het einde van dit jaar de testresultaten van zijn coronavaccin te kunnen presenteren, zo werd in een handelsupdate gemeld. De Brits-Zweedse onderneming is één van de farmaceuten die in een vergevorderd stadium is met zijn middel om het coronavirus eronder te krijgen. Nederland heeft net zoals verschillende andere Europese landen miljoenen doses gereserveerd bij AstraZeneca.

Longfonds wil meer aandacht voor benauwdheid

Het Longfonds begint donderdag met een publiekscampagne om aandacht en begrip te vragen voor mensen die het benauwd hebben. Geef Adem, is het motto. Het probleem is volgens het fonds door corona ook nog eens extra actueel, want het virus veroorzaakt benauwdheid.

Nieuwe coronatestlocatie in Den Haag

Vanaf maandag 9 november start GGD Haaglanden aan het Aegonplein 50 in Den Haag Mariahoeve een corona-testlocatie. Bij de testlocatie in het parkeerdek van Aegon kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten - zoals hoesten of keelpijn - zich op afspraak laten testen op het coronavirus. In totaal beschikt GGD Haaglanden dan over acht testlocaties om inwoners met klachten gratis te testen. De GGD heeft haar testcapaciteit de afgelopen tijd flink opgeschaald. Hierdoor kunnen mensen die ’s ochtends een afspraak maken dezelfde dag terecht bij een testlocatie in de regio.

Coronapandemie jaagt verkopen Switch-consoles Nintendo aan

Door het vele thuiszitten vanwege de coronapandemie zijn spelcomputers niet aan te slepen. Vooral de populaire console Switch van het Japanse Nintendo werd in de zoektocht naar vertier in coronatijd veel verkocht. Dit kwam mede ook door de populariteit van verschillende games, waaronder bijvoorbeeld het populaire Animal Crossing.

De interesse voor de spelcomputer zorgde voor een stevige winstgroei bij de maker van de apparaten. Nintendo sloot de eerste helft van zijn gebroken boekjaar af met een operationele winst van 291,4 miljard yen, omgerekend 2,4 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een verdrievoudiging.

Nijpend tekort aan personeel in kinderopvang

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties in Nederland heeft een tekort aan personeel, blijkt uit een peiling van brancheorganisatie Kinderopvang werkt. De belangrijkste reden is dat medewerkers wachten op de afname of uitslag van een coronatest (79 procent). Daarbij heeft de helft van de kinderopvangorganisaties nog steeds moeilijk vervulbare vacatures. In de dagopvang ervaart 45 procent van de organisaties een personeelstekort en in de buitenschoolse opvang zelfs 52 procent.

Kinderopvangorganisaties verwachten dat het tekort in het laatste kwartaal van dit jaar verder oploopt. Ook de toenemende vraag naar kinderopvang speelt een rol, evenals het kortdurend ziekteverzuim.

Minder verwijzingen naar ggz tijdens tweede coronagolf

Het aantal verwijzingen van de huisarts naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is met negen procent teruggelopen, sinds eind september opnieuw strengere coronamaatregelen werden afgekondigd. Dit meldt platform ZorgDomein. In totaal zijn sinds de nieuwe maatregelen via ZorgDomein 40.516 verwijzingen van de huisarts naar ggz-behandelaars gegaan. Normaal gesproken, zonder Covid-19, zouden dit er naar verwachting ongeveer vierduizend meer zijn.

Tot september voor 857 miljoen euro aan mondkapjes geïmporteerd

Nederland heeft door de uitbraak van het coronavirus tot september voor 857 miljoen euro aan medische en niet-medische mondmaskers geïmporteerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijna vijf keer zoveel als een jaar eerder. In maart en april, toen het coronavirus voor het eerst om zich heen sloeg in Nederland, was er veel te doen om de beschikbaarheid van mondkapjes. Wereldwijd was er sprake van een nijpend tekort.

In bijzondere gevallen mogen meer dan dertig mensen bij uitvaart

De komende twee weken mogen bij uitvaarten maximaal dertig mensen aanwezig zijn, maar in 'bijzondere omstandigheden' mogen dat er meer zijn. Een voorstel daartoe van de SGP tijdens het coronadebat woensdag werd door de hele Tweede Kamer gesteund. Premier Mark Rutte had vlak daarvoor al toegezegd dat hij een ontheffing mogelijk vond in speciale situaties.

De beperking van het aantal aanwezigen bij uitvaarten maakt deel uit van het nieuwe pakket coronamaatregelen, dat woensdagavond is ingegaan. De maatregel voor de uitvaarten gaat echter pas maandag in, omdat veel begrafenissen en crematies al waren afgesproken.

Geen inloop bij bieb en buurthuis, activiteiten mogen wel

Buurthuizen en bibliotheken mogen wel openblijven voor georganiseerde activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding en 'georganiseerd en besloten' dagbesteding voor kwetsbare personen. Mensen met problemen kunnen op afspraak ook nog terecht bij buurthuizen. Dat gaf premier Mark Rutte aan op aandringen van GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Vanaf woensdagavond moeten bibliotheken en buurthuizen, net als theaters, musea en bioscopen, hun deuren twee weken lang sluiten. Dat is belangrijk om het aantal reisbewegingen en vooral contactmomenten in te perken. Maar omdat de bieb en het buurthuis een belangrijke maatschappelijke functie hebben, bijvoorbeeld voor mensen die eenzaam zijn, komt er toch een kleine uitzondering. Zolang de 'inloopfunctie' maar dichtgaat, mogen er wel activiteiten worden georganiseerd, aldus Rutte.

Werkgevers kunnen langer zorgbonus aanvragen

Zorginstellingen kunnen in ieder geval tot en met komende dinsdag zorgbonussen van 1000 euro aanvragen voor medewerkers die zich hard hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft dat toegezegd aan de Tweede Kamer na een verzoek van het onafhankelijke Tweede Kamerlid Femke van Kooten-Arissen.

Aanleiding is een motie die ze heeft ingediend over een verlenging, maar daar kan pas dinsdag hoofdelijk over worden gestemd. Bij een eerdere stemming staakten de stemmen. Omdat precies hetzelfde aantal Kamerleden voor als tegen stemde, kon de uitslag niet worden vastgesteld.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.