Coronavirus: AstraZeneca op koers met publicatie testresultaten coronavaccin

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog van donderdag 5 november.

AstraZeneca op koers met publicatie testresultaten coronamiddel

Farmaceut AstraZeneca verwacht nog altijd aan het einde van dit jaar de testresultaten van zijn coronavaccin te kunnen presenteren, zo werd in een handelsupdate gemeld. De Brits-Zweedse onderneming is één van de farmaceuten die in een vergevorderd stadium is met zijn middel om het coronavirus eronder te krijgen. Nederland heeft net zoals verschillende andere Europese landen miljoenen doses gereserveerd bij AstraZeneca.

Longfonds wil meer aandacht voor benauwdheid

Het Longfonds begint donderdag met een publiekscampagne om aandacht en begrip te vragen voor mensen die het benauwd hebben. Geef Adem, is het motto. Het probleem is volgens het fonds door corona ook nog eens extra actueel, want het virus veroorzaakt benauwdheid.

Kabinet gaat noodtoestand gebruiken voor avondklok

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus staat het kabinet op het punt om de noodtoestand te gebruiken. Om een avondklok te kunnen instellen in delen van Nederland waar de besmettingen veel te hoog zijn, wil premier Rutte de Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag activeren. Dat meldt BNR op basis van bronnen rond het kabinet.

Deze noodtoestandwet uit 1996 is nog nooit eerder gebruikt. Het is een noodtoestandwet die de overheid allerlei noodbevoegdheden geeft en die bestaande wetgeving en burgerrechten kan inperken. De wet geldt in rampscenario's als oorlogen en dijkdoorbraken.

Coronapandemie jaagt verkopen Switch-consoles Nintendo aan

Door het vele thuiszitten vanwege de coronapandemie zijn spelcomputers niet aan te slepen. Vooral de populaire console Switch van het Japanse Nintendo werd in de zoektocht naar vertier in coronatijd veel verkocht. Dit kwam mede ook door de populariteit van verschillende games, waaronder bijvoorbeeld het populaire Animal Crossing.

De interesse voor de spelcomputer zorgde voor een stevige winstgroei bij de maker van de apparaten. Nintendo sloot de eerste helft van zijn gebroken boekjaar af met een operationele winst van 291,4 miljard yen, omgerekend 2,4 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een verdrievoudiging.

Nijpend tekort aan personeel in kinderopvang

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties in Nederland heeft een tekort aan personeel, blijkt uit een peiling van brancheorganisatie Kinderopvang werkt. De belangrijkste reden is dat medewerkers wachten op de afname of uitslag van een coronatest (79 procent). Daarbij heeft de helft van de kinderopvangorganisaties nog steeds moeilijk vervulbare vacatures. In de dagopvang ervaart 45 procent van de organisaties een personeelstekort en in de buitenschoolse opvang zelfs 52 procent.

Kinderopvangorganisaties verwachten dat het tekort in het laatste kwartaal van dit jaar verder oploopt. Ook de toenemende vraag naar kinderopvang speelt een rol, evenals het kortdurend ziekteverzuim.

Minder verwijzingen naar ggz tijdens tweede coronagolf

Het aantal verwijzingen van de huisarts naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is met negen procent teruggelopen, sinds eind september opnieuw strengere coronamaatregelen werden afgekondigd. Dit meldt platform ZorgDomein. In totaal zijn sinds de nieuwe maatregelen via ZorgDomein 40.516 verwijzingen van de huisarts naar ggz-behandelaars gegaan. Normaal gesproken, zonder Covid-19, zouden dit er naar verwachting ongeveer vierduizend meer zijn.

Tot september voor 857 miljoen euro aan mondkapjes geïmporteerd

Nederland heeft door de uitbraak van het coronavirus tot september voor 857 miljoen euro aan medische en niet-medische mondmaskers geïmporteerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijna vijf keer zoveel als een jaar eerder. In maart en april, toen het coronavirus voor het eerst om zich heen sloeg in Nederland, was er veel te doen om de beschikbaarheid van mondkapjes. Wereldwijd was er sprake van een nijpend tekort.

In bijzondere gevallen mogen meer dan dertig mensen bij uitvaart

De komende twee weken mogen bij uitvaarten maximaal dertig mensen aanwezig zijn, maar in 'bijzondere omstandigheden' mogen dat er meer zijn. Een voorstel daartoe van de SGP tijdens het coronadebat woensdag werd door de hele Tweede Kamer gesteund. Premier Mark Rutte had vlak daarvoor al toegezegd dat hij een ontheffing mogelijk vond in speciale situaties.

De beperking van het aantal aanwezigen bij uitvaarten maakt deel uit van het nieuwe pakket coronamaatregelen, dat woensdagavond is ingegaan. De maatregel voor de uitvaarten gaat echter pas maandag in, omdat veel begrafenissen en crematies al waren afgesproken.

Geen inloop bij bieb en buurthuis, activiteiten mogen wel

Buurthuizen en bibliotheken mogen wel openblijven voor georganiseerde activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding en 'georganiseerd en besloten' dagbesteding voor kwetsbare personen. Mensen met problemen kunnen op afspraak ook nog terecht bij buurthuizen. Dat gaf premier Mark Rutte aan op aandringen van GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Vanaf woensdagavond moeten bibliotheken en buurthuizen, net als theaters, musea en bioscopen, hun deuren twee weken lang sluiten. Dat is belangrijk om het aantal reisbewegingen en vooral contactmomenten in te perken. Maar omdat de bieb en het buurthuis een belangrijke maatschappelijke functie hebben, bijvoorbeeld voor mensen die eenzaam zijn, komt er toch een kleine uitzondering. Zolang de 'inloopfunctie' maar dichtgaat, mogen er wel activiteiten worden georganiseerd, aldus Rutte.

Werkgevers kunnen langer zorgbonus aanvragen

Zorginstellingen kunnen in ieder geval tot en met komende dinsdag zorgbonussen van 1000 euro aanvragen voor medewerkers die zich hard hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft dat toegezegd aan de Tweede Kamer na een verzoek van het onafhankelijke Tweede Kamerlid Femke van Kooten-Arissen.

Aanleiding is een motie die ze heeft ingediend over een verlenging, maar daar kan pas dinsdag hoofdelijk over worden gestemd. Bij een eerdere stemming staakten de stemmen. Omdat precies hetzelfde aantal Kamerleden voor als tegen stemde, kon de uitslag niet worden vastgesteld.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.