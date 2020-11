Coronavirus: Geen snelteststraat in Hollands Midden, minister wil valse verklaringen aanpakken

Extra kantoorruimte voor GGD-Hollands Midden

De GGD Hollands Midden hoop in december extra kantoorruimte te kunnen betrekken. Dat is nodig omdat de ruimte die al extra werd gehuurd in een pand langs het spoor in Leiden te klein wordt, zegt een woordvoerder. De gezondheidsorganisatie heeft een pand gehuurd aan de Leidse Schipholweg. Bij de afdeling coronabestrijding van de GGD werken nu zo'n driehonderd mensen, en per week komen daar nog enkele tientallen bij.

Voorlopig geen snelteststraat in Hollands Midden

De Veiligheidsregio Hollands Midden krijgt voorlopig geen grote teststraat waar ook sneltests afgenomen kunnen worden. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt. Er komen twintig grote en extra grote teststraten in Nederland, maar hiervan wordt er geen een in het gebied van de Veiligheidsregio Holland Midden geplaatst.

Het ministerie geeft als uitleg dat de locaties zo gekozen zijn dat iedereen in Nederland binnen 45 minuten bij een sneltestlocatie moet kunnen zijn. Rondom Hollands Midden komen er locaties met sneltesten in De Broodfabriek in Rijswijk, Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport, Utrecht, Schiphol en Amsterdam. Volgens een woordvoerder van de GGD Hollands Midden is het uiteindelijk wel de bedoeling dat elke veiligheidsregio een snelteststraat krijgt, maar is er nog geen termijn bekend waarbinnen dit in Hollands Midden zou moeten gebeuren.

Niet zeven maar twintig extra grote teststraten

Er komen niet zeven, maar rond de twintig extra grote testlocaties verspreid over het land waar mensen zich kunnen laten testen op het coronavirus. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gezegd tijdens een presentatie bij zo'n zogenoemde XL-teststraat in aanbouw op Rotterdam The Hague Airport.

De extra grote teststraten moeten de komende anderhalve maand zorgen voor grofweg een verdubbeling van de testcapaciteit. In eerste instantie worden duizend militairen ingezet om tests af te nemen, maar het is de bedoeling dat die uiteindelijk ook anderen gaan opleiden, bijvoorbeeld mensen die momenteel door de coronamaatregelen noodgedwongen thuis zitten.

De Jonge kijkt naar aanpakken valse Covid-19-verklaringen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kijkt samen met zijn collega Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid of er iets kan worden gedaan aan de valse Covid-19-verklaringen die op sociale media te koop zijn. Volgens De Jonge is sprake van een vorm van valsheid in geschrifte. 'Het is schandalig dat mensen kennelijk zo’n mogelijkheid gebruiken om daar dan misbruik van te maken.'

Vrijdagochtend werd bekend dat op sociale media oplichters actief zijn die Covid-19-verklaringen verkopen waarin staat dat iemand negatief is getest op corona zonder dat diegene daadwerkelijk een test heeft ondergaan. Zo'n vervalste verklaring, die vaak maar voor een aantal tientjes wordt aangeboden, kan de koper gebruiken om mee naar het buitenland te gaan.

Minder diagnoses borst- en darmkanker door coronacrisis

Door de coronacrisis dit voorjaar zijn minder diagnoses borst- en darmkanker gesteld. Behalve uitgesteld huisartsenbezoek en late doorverwijzing naar het ziekenhuis is het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken ook een verklaring voor het lagere aantal diagnoses. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

In de leeftijdsgroepen die voor de bevolkingsonderzoeken worden uitgenodigd was de daling in het aantal diagnoses veel groter dan in de andere leeftijdsgroepen.

Doordat mensen minder terughoudend zijn om naar de huisarts te gaan en na het geleidelijk opstarten van de bevolkingsonderzoeken steeg het aantal diagnoses gedurende de zomer weer naar het verwachte niveau. Er is echter nog steeds een achterstand van ongeveer 2000 borstkankerdiagnoses en ongeveer 1000 darmkankerdiagnoses.

Afgelopen week meer mensen overleden dan normaal

Er zijn vorige week opnieuw meer mensen overleden. Naar schatting ging het om 3600 mensen, ruim 200 meer dan een week eerder. De sterfte in week 44 is 700 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterfte in week 44 was, net als de week ervoor, vooral hoger dan verwacht bij mensen van 65 jaar of ouder. Er overleden naar schatting 2050 mensen van 80 jaar en ouder en 1150 mensen van 65 tot 80 jaar.

Landelijke aftrap XL-teststraten op Rotterdam The Hague Airport

Het ministerie van Volksgezondheid, ministerie van Defensie, ondernemersorganisatie VNO-NCW en de koepelorganisatie van de GGD'en houden vrijdagochtend een gezamenlijke aftrap voor de zogenoemde XL-teststraten die de komende weken worden geopend. Dat gebeurt op Rotterdam The Hague Airport, waar woensdag is begonnen met de bouw van één van die grote coronatestlocaties.

Tijdens de aftrap geeft coronaminister Hugo de Jonge een korte uitleg over de publiek-private samenwerking en opzet van de XL-teststraten. In totaal mikt het ministerie van Volksgezondheid op zeven XL-locaties, waar zowel reguliere als verschillende sneltesten worden aangeboden. Zo ook in Rijswijk. In het begin worden de teststraten bemenst door in totaal zo'n duizend militairen.

Nieuwe coronateststraat in Rijswijk | Foto: Omroep West

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuis is voor de tweede dag op rij gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2512 mensen op de verpleegafdelingen en intensive cares, 60 minder dan op woensdag en 141 minder dan op dinsdag.

'Uitstekend nieuws', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende tijd langzaam verder kan dalen. Maar het zal volgens Kuipers nog weken tot maanden duren voor de zorg weer terug op het normale niveau is.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.