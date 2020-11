Coronavirus: Sterftecijfer afgelopen week hoger

Afgelopen week meer mensen overleden dan normaal

Er zijn vorige week opnieuw meer mensen overleden. Naar schatting ging het om 3600 mensen, ruim 200 meer dan een week eerder. De sterfte in week 44 is 700 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterfte in week 44 was, net als de week ervoor, vooral hoger dan verwacht bij mensen van 65 jaar of ouder. Er overleden naar schatting 2050 mensen van 80 jaar en ouder en 1150 mensen van 65 tot 80 jaar.

Landelijke aftrap XL-teststraten op Rotterdam The Hague Airport

Het ministerie van Volksgezondheid, ministerie van Defensie, ondernemersorganisatie VNO-NCW en de koepelorganisatie van de GGD'en houden vrijdagochtend een gezamenlijke aftrap voor de zogenoemde XL-teststraten die de komende weken worden geopend. Dat gebeurt op Rotterdam The Hague Airport, waar woensdag is begonnen met de bouw van één van die grote coronatestlocaties.

Tijdens de aftrap geeft coronaminister Hugo de Jonge een korte uitleg over de publiek-private samenwerking en opzet van de XL-teststraten. In totaal mikt het ministerie van Volksgezondheid op zeven XL-locaties, waar zowel reguliere als verschillende sneltesten worden aangeboden. Zo ook in Rijswijk. In het begin worden de teststraten bemenst door in totaal zo'n duizend militairen.

Nieuwe coronateststraat in Rijswijk | Foto: Omroep West

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuis is voor de tweede dag op rij gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2512 mensen op de verpleegafdelingen en intensive cares, 60 minder dan op woensdag en 141 minder dan op dinsdag.

'Uitstekend nieuws', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende tijd langzaam verder kan dalen. Maar het zal volgens Kuipers nog weken tot maanden duren voor de zorg weer terug op het normale niveau is.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.