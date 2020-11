Coronavirus: Aantal coronagevallen boven 400.000 en 'kom niet naar het strand'

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog van zaterdag 7 november.

Aantal coronagevallen boven 400.000

Het aantal coronagevallen in Nederland stijgt zaterdag tot boven de 400.000. Tot aan vrijdag was het virus vastgesteld bij 397.730 Nederlanders. In Den Haag staat de teller op 18.704 bevestigde besmettingen.

De eerste positieve test was ruim acht maanden geleden, op 27 februari. Een man uit het Brabantse Loon op Zand was opgenomen in een ziekenhuis in het naburige Tilburg. Het werkelijke aantal patiënten zal overigens aanzienlijk hoger dan 400.000 liggen. In de begindagen van de uitbraak werd lang niet iedereen getest, waardoor een onbekend aantal mensen is overleden of genezen zonder dat ooit is aangetoond dat ze het virus onder de leden hadden. In de afgelopen weken was het soms moeilijk om een afspraak voor een coronatest te maken.

Gemeenten roepen op drukke plekken te vermijden

Met het goede weer van dit weekend op komst, verwacht de gemeente Katwijk dat er mensen naar het strand zullen komen. Daarom doet de kustgemeente een oproep aan de mensen om de komende dagen niet het naar strand of de duinen te gaan. De gemeente wil drukte vermijden in verband met het coronavirus.

Ook buurgemeente Noordwijk neemt alvast een voorschot op het zonnige weekeinde. 'Om drukte in de winkelstraten en op het strand te voorkomen is parkeerplaats Wantveld vanaf zaterdag 7 november om 8.00 uur tot zondag 8 november 18.00 uur afgesloten', schrijft de gemeente. Ook Leiden waarschuwt haar inwoners. 'Vooral in de Haarlemmerstraat en Donkersteeg en op de markt is het lastig om anderhalvemeter afstand te bewaren', schrijft de gemeente op Facebook. 'Blijf dus thuis als het niet echt nodig is om weg te gaan.'

