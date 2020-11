Coronavirus: RIVM meldt 6281 nieuwe besmettingen

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog.

5703 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Het afgelopen etmaal zijn 5703 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, dat meldt het RIVM. De nieuwe cijfers zijn een verbetering ten opzichte van gisteren, toen er 6281 nieuwe besmettingen werden gemeld. Dat zijn er vandaag 974 minder. Ook zijn 149 nieuwe patiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen.

Ook het aantal IC-opnamen is afgenomen. 36 nieuw patiënten kwam op de intensive care terecht vanaf de verpleegafdelingen, één minder dan gisteren. In totaal liggen nu 2295 mensen met corona in het ziekenhuis, waarvan 598 op de intensive care. Op zaterdag lagen er nog 602 mensen op de intensive care.

Oproep gemeente Noordwijk: 'Kom niet naar Noordwijk'

De gemeente Noordwijk heeft een oproep gedaan om niet naar Noordwijk te komen. Vanwege het milde najaarsweer stroomt het badplaatsje vol met bezoekers, en dat is onwenselijk tijdens de coronacrisis. Alle parkeerplaatsen zijn inmiddels vol.

'De kust en duinen lonken met het mooie najaarsweer, maar nog steeds is het beter de verleiding van een bezoekje te weerstaan', schrijft de gemeente op Twitter. 'Ga niet winkelen als het niet noodzakelijk is', reageert een woordvoerder.

Legpuzzels populair tijdens coronacrisis

Nog nooit eerder werden zoveel legpuzzels voor volwassenen verkocht. Het gaat zelfs zo snel dat de voorraad dreigt op te raken. Woordvoerders van spelfabrikanten Koninklijke Jumbo en Ravensburger geven aan dat de enorme populariteit van legpuzzels aan de coronacrisis is te wijten.

'We hebben tot nu toe dit jaar al twee keer zoveel puzzels verkocht als normaal', aldus Ravensburger. Puzzelfabrikant Jumbo begon in april al met de verkoop van kerstpuzzels om aan de grote vraag te voldoen. 'We kunnen momenteel geregeld minder puzzels leveren dan een winkel aanvraagt', aldus Koninklijke Jumbo.

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is voor de vierde dag op rij verder gedaald. Het aantal patiënten is zaterdag 2384 en dat zijn er 61 minder dan vrijdag. Dat laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten.

Van het aantal opgenomen Covid 19-patiënten liggen er 1782 buiten de intensive care, zestig minder dan vrijdag. Op de ic liggen 602 coronapatiënten, één minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 466 patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus op de ic, elf minder dan vrijdag.

Daling aantal nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen is gedaald ten opzichte van vrijdag. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 6689 positieve tests geregistreerd. Op vrijdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7267 besmettingen, 578 meer. Het waren er aanvankelijk 7272, maar dat aantal is bijgesteld.

Er zijn 73 sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren 118 sterfgevallen gemeld.

'Sla Black Friday dit jaar over'

De FNV roept de detailhandel op om dit jaar Black Friday, op 27 november, compleet over te slaan. Bestuurders van FNV Handel roepen de werkgevers op om 'de volksgezondheid niet ook in de uitverkoop te zetten'.

Black Friday is overgewaaid uit de Verenigde Staten, en luidt daar de start van het seizoen voor kerstaankopen in. Inmiddels adverteren veel winkels in ons land met aanbiedingen en lokkertjes. Jaarlijks komen daar veel klanten op af, en ook online stijgt de verkoop enorm. 'Door dit te stoppen, voorkomen we dat hierdoor het aantal coronabesmettingen in Nederland weer oploopt', aldus de bestuurders, die spreken namens winkelmedewerkers en medewerkers van de distributiecentra in het land.

Aantal coronagevallen boven 400.000

Het aantal coronagevallen in Nederland stijgt zaterdag tot boven de 400.000. Tot aan vrijdag was het virus vastgesteld bij 397.730 Nederlanders. In Den Haag staat de teller op 18.704 bevestigde besmettingen.

De eerste positieve test was ruim acht maanden geleden, op 27 februari. Een man uit het Brabantse Loon op Zand was opgenomen in een ziekenhuis in het naburige Tilburg. Het werkelijke aantal patiënten zal overigens aanzienlijk hoger dan 400.000 liggen. In de begindagen van de uitbraak werd lang niet iedereen getest, waardoor een onbekend aantal mensen is overleden of genezen zonder dat ooit is aangetoond dat ze het virus onder de leden hadden. In de afgelopen weken was het soms moeilijk om een afspraak voor een coronatest te maken.

Gemeenten roepen op drukke plekken te vermijden

Met het goede weer van dit weekend op komst, verwacht de gemeente Katwijk dat er mensen naar het strand zullen komen. Daarom doet de kustgemeente een oproep aan de mensen om de komende dagen niet het naar strand of de duinen te gaan. De gemeente wil drukte vermijden in verband met het coronavirus.

Ook buurgemeente Noordwijk neemt alvast een voorschot op het zonnige weekeinde. 'Om drukte in de winkelstraten en op het strand te voorkomen is parkeerplaats Wantveld vanaf zaterdag 7 november om 8.00 uur tot zondag 8 november 18.00 uur afgesloten', schrijft de gemeente. Ook Leiden waarschuwt haar inwoners. 'Vooral in de Haarlemmerstraat en Donkersteeg en op de markt is het lastig om anderhalvemeter afstand te bewaren', schrijft de gemeente op Facebook. 'Blijf dus thuis als het niet echt nodig is om weg te gaan.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.