Haagse kunstenaar beticht van stelselmatig seksueel wangedrag en bedreigingen

Justitie in Amsterdam is een onderzoek begonnen naar de Haagse kunstenaar Juliaan A. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Amsterdam-Amstelland. Tegen de man zijn meerdere aangiftes binnengekomen van seksueel wangedrag. Hij zou verantwoordelijk zijn voor bedreigingen, aanrandingen en verkrachtingen in onder meer Den Haag, schrijft NRC.

In het artikel van NRC wordt een reconstructie weergegeven van het leven van de Haagse kunstenaar, die tegenwoordig in Amsterdam woont. A. groeide op in Laak en de Schilderswijk en ging naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Daar zou hij opgevallen zijn door zijn talent en zijn 'rock-'n'-roll-imago'.

In de loop der jaren heeft Juliaan, die eigenlijk Julian heet, volgens de krant tientallen mensen bedreigd en geïntimideerd. Ook zouden veel vrouwen slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld, aanranding en verkrachting. Voormalige vriendinnen zeggen daarover: 'Hij heeft zijn woede-uitbarstingen niet onder controle. Ik ben blij dat ik zonder schade uit zijn leven ben verdwenen'. Een ander zegt: 'Ik ben nog steeds bij iedere schaduw bang dat hij daaruit opduikt.'

Seks, drugs en drank

De wereld van Juliaan A. wordt geschetst als eentje van veel seks, drugs en drank. Ook op de Haagse Kunstacademie zou dit al aan hand zijn geweest. Ook toen al - rond 2010 - zou op school bekend zijn dat hij vrouwen mishandelde. De academie ontkent dat.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er meerdere aangiftes tegen Juliaan A. zijn binnengekomen. Op basis daarvan is justitie nu een onderzoek gestart. Om hoeveel aangiftes het gaat kan hij niet zeggen.

'Kapotgeschrokken'

De kunstwereld in Den Haag is zich kapotgeschrokken van het artikel, zegt Radio West-presentator Justin Verkijk. Verkijk zat bij Juliaan in de klas en kent de kunstwereld goed. 'Juliaan was altijd een soort kameleon en ontzettend manipulatief', herinnert hij zich. Onder studenten en ex-studenten van de Haagse kunstacademie is het onderzoek naar A. het gesprek van de dag. 'Iedereen wist wel dat hij niet spoorde, maar dat het zo erg was en dat hij zo lang heeft kunnen doorgaan, daar zijn ze echt van geschrokken', aldus Justin Verkijk.