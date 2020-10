Gegard Mousasi opnieuw beste MMA-vechter: 'Besef komt altijd achteraf'

Vechter Gegard Mousasi heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de wereldtitel Mixed Martial Arts (MMA) in de middengewichtsklasse heroverd. De in Leiden opgegroeide Armeniër rekende in vijf rondes af met de Braziliaan Douglas Lima. 'Ik heb gewonnen van een waardige tegenstander.'

In het Amerikaanse Uncasville veroverde Mousasi de wereldtitel voor de tweede keer in zijn carrière. Vorig jaar verloor hij deze nog aan Rafael Lovato Jr. en dus was Mousasi erop gebrand om te winnen. 'Het hele trainingskamp staat natuurlijk in het teken van de titel. Ik heb al veel gewonnen, maar op deze overtuigende wijze van een waardige tegenstander winnen, maakt mij trots.'

Mousasi won de wedstrijd relatief eenvoudig. Al snel merkte hij dat de winst binnen handbereik lag. 'Na de eerste ronde wist ik dat het goed zat', legt de kersverse wereldkampioen uit. 'Het lukte mijn tegenstander niet om mij goed te raken en ik zag aan zijn gezicht dat hij het lastig had. Achteraf had ik misschien meer schade kunnen aanrichten door nóg agressiever te zijn. Maar ik heb gewonnen en dat is het belangrijkste.'

Strak van de adrenaline

De Leidenaar is inmiddels terug in Nederland en beseft nu pas dat hij zich voor de tweede keer de beste ter wereld mag noemen. 'Ik heb net mijn twee gordels naast elkaar gelegd en toen pas zag ik wat ik heb gepresteerd. Normaal gesproken vier je het uitgebreid met vrienden, drink je wat en word je lam. Maar in deze coronasfeer voelt het anders. Het is nu vooral bijkomen van de wedstrijd.'

MMA is een vechtsport waarbij zo’n beetje alles is toegestaan. Toch zegt de 35-jarige Mousasi weinig schade aan de confrontatie met Lima te hebben overgehouden. 'Tijdens de wedstrijd sta je strak van de adrenaline en voel je niets. Inmiddels heb ik wel wat spierpijn en last van een opgezwollen kuit, maar dat zal niet langer dan een weekje duren. Als ik een stukje fiets of loop en het goed laat doorbloeden, ben ik zo weer de oude.'

Amerika

Het is nog moeilijk te zeggen wanneer Mousasi opnieuw in actie komt. Hij mag dan wel een visum hebben om voor wedstrijden naar Amerika af te reizen, dit is volgens hem niet verstandig. 'Ik train afzonderlijk en in kleine groepjes. De wedstrijden in Amerika gaan gewoon door, maar wellicht dat ik in februari of maart pas weer aan de bak ga.'

Nu is het vooral bijkomen en nagenieten voor Mousasi, die zich opnieuw de beste MMA-vechter in de middengewichtsklasse ter wereld mag noemen. 'Het besef komt altijd pas achteraf.'