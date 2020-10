Buurtbewoner blust twee auto's in Rijswijk

Een buurtbewoner heeft donderdagavond in Rijswijk weten te voorkomen dat twee voertuigen in vlammen opgingen. Wie er achter de dubbele brandstichting zit, is niet bekend. Een woordvoerder van de politie zegt dat nog niemand is aangehouden.

Rond 23:45 uur donderdagavond zag een bewoner in de B.H. Heldtlaan dat een auto in brand staan. Ook in een zijstraat hadden onbekenden geprobeerd een voertuig in brand te steken. De man wist erger te voorkomen door de beginnende branden met water te blussen.

Het is niet de eerste keer dat in die straat een auto in vlammen opgaat. Woensdag 21 oktober was het er ook raak. Toen brandde het voertuig volledig uit. De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting.

