Katwijk hoopt dat topamateurvoetbal eind januari weer mogelijk is

Voor het derde weekend op rij wordt er niet gevoetbald in de tweede en derde divisie. De vraag is wanneer de bal weer gaat rollen, zeker ook na de boodschap afgelopen dinsdag van minister Hugo de Jonge. Hij vertelde dat de huidige maatregelen zeker nog gaan duren tot in december. 'Ik dacht eerst: heb ik het wel goed gehoord', zegt Katwijk-voorziiter Mart Vergouwen in Radio West Sport.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, vertelde deze week in een column dat de voetbalbond met een 'plan B' gaat komen. Maar wat dat plan inhoudt, is op dit moment eigenlijk nog niet duidelijk, ook niet voor de clubs. 'Ik hoop dat we eerdaags iets horen, wat dat betreft ben ik op dit moment ook niet up-to-date. Ik hoop dat we de competitie na de winterstop kunnen hervatten. En dan wel iets later dan normaal. Ik denk aan eind januari, begin februari.'

Vergouwen: 'Je begint eigenlijk weer helemaal opnieuw en we moeten ons weer voor gaan bereiden op de start van het voetbal. Onze selectie is nu wel aan het trainen, maar eigenlijk is het allemaal een beetje gestuntel. Wat ik wel hoop, is dat we de hele competitie gewoon uit gaan spelen. Dus ook met doordeweekse wedstrijden en langer doorvoetballen. Een halve competitie zie ik niet zitten.'

Bubbel

Het betaald voetbal gaat wel 'gewoon' door en ook het vrouwenvoetbal in de eredivisie kan doorgang vinden. Bij die clubs wordt veelvuldig getest en soms zitten spelers in een bubbel. Is dat mogelijk voor de clubs in het topamateurvoetbal? 'Nee', zegt Vergouwen. 'De jongens in onze selectie hebben allemaal een baan en kunnen dat niet loslaten. Dit is niet waar te maken.'

Katwijk was één van de amateurclubs die nog in het KNVB-bekertoernooi zat. De wedstrijd begin december tegen OSS 1920 staat op losse schroeven en dat betekent ook dat de club geen 10.000 euro krijgt. Dat bedrag krijgt elke amateurclub die meedoet in de eerste ronde. 'We hebben samen met de andere amateurs gevraagd wat voor mogelijkheden er zijn om toch financieel gecompenseerd te worden. Daar wordt nog overleg over gevoerd.'

Opzeggingen

Van der Zee zei in zijn column ook dat bij sommige amateurclubs het water aan de lippen staat, omdat leden hun lidmaatschap opzeggen. Katwijk heeft daar nog niet mee te maken, zegt Vergouwen. 'Natuurlijk vinden mensen het vervelend dat ze niet kunnen voetballen. Maar we proberen zeker de trainingen van de teams onder de 18 door te laten gaan en onderlinge wedstrijden en toernooitjes te organiseren. Zo krijgen ze toch nog waar voor hun geld.'

