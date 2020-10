Countryzangeres Pam woont in Lisse, maar volgt de presidentsverkiezingen op de voet

Gestemd heeft ze al, via de post. Countryzangeres Pam McBeth. Nu woonachtig in Lisse, maar geboren in Georgia. Eén van de zuidelijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Ze is een bekende in de countryscene, vooral in Leiden en omgeving. Al zijn er nu even geen optredens. Pam kwam voor de liefde naar Nederland. Maar ze maakt zich ondertussen zorgen om haar geboorteland, waar komende dinsdag de presidentsverkiezingen zijn.

Terwijl haar man in de tuin bezig is en haar zoon zich opmaakt op een strandtraining, pakt Pam haar gitaar erbij. Want Omroep West vroeg haar een liedje te kiezen dat bij deze verkiezingen past. 'Dat is Blowin' In The Wind geworden’, zegt ze. 'Bob Dylan is natuurlijk een geweldige songwriter. Ik kende deze tekst al, maar heb 'm nog eens goed nagelezen. Het nummer past echt bij deze tijd.' Bob Dylan, onder meer bekend van zijn maatschappijkritische teksten, nam Blowin' In The Wind zelf op in 1962.

'Woorden zijn heel belangrijk', zegt Pam. 'Het nummer begint met het stellen van gewone vragen, later in het nummer zijn het vragen over de Vietnamoorlog en over racisme. En het antwoord op de vragen kun je vinden in de wind, maar je moet die antwoorden zelf pakken', legt ze uit.

Eerlijke verkiezingen

Pam McBeth heeft gestemd op Democraat Joe Biden. 'De keuze was niet zo heel moeilijk. Ik denk dat dat beter is voor de wereld. Trump heeft vier jaar de kans gehad om iets goeds te doen voor het land, maar ik vind niet dat hij daar in geslaagd is.'

McBeth hoopt nu dat de verkiezingen rustig en eerlijk zullen verlopen. 'Deze verkiezingen zijn belangrijk. Het is ons recht en iedereen zou een stem uit moeten kunnen brengen. En als beide kandidaten bijna evenveel stemmen hebben, dan moeten ze gewoon de tijd nemen om goed te tellen. Dat vind ik niet erg, zolang het maar eerlijk verloopt.'