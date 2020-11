Tankstation in Rijswijk overvallen

Drie personen hebben in de nacht van zaterdag op zondag het tankstation tegenover winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk overvallen. De overvallers bedreigden de medewerker met een wapen en gingen er zonder buit vandoor richting het winkelcentrum.

De vestiging van BP op de J.C. van Markenlaan werd rond 04:45 uur doelwit. De winkel van het tankstation is 24 uur per dag geopend. Na de overval werd het tankstation afgezet met politielinten. Agenten in steek- en kogelwerende vesten kwamen ter plaatse en zochten in de omgeving naar de dader.

De politie kon zondagochtend nog weinig zeggen over het signalement van de daders. Ze hadden donkere kleding aan, maar of het om mannen of vrouwen ging is niet duidelijk.